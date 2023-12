Sorpresa Napoli, non ha convinto Mazzarri: possibile cessione in difesa a gennaio

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato inerenti al Napoli. Possibile un’altra cessione, a causa di una richiesta specifica di Mazzarri.

Gli ultimi giorni in casa Napoli, oltre che dalla sonora sconfitta contro il Frosinone, sono stati caratterizzati da diverse news di mercato in ottica azzurra. Prima su tutte, la possibile cessione di Elmas al Lipsia, con il club tedesco ad un passo dall’affondare il colpo per gennaio per cifre pari a 25 milioni. Al tutto si è quindi accostata l’ennesima indiscrezione circa l’addio di Diego Demme, questa volta in orbita Salernitana, nonché la possibilità di vedere nuovamente Zanoli partire in prestito, direzione Genoa. Un’altra e sorprendente cessione potrebbe però costernare i prossimi giorni in casa Napoli, a causa dell’esplicita richiesta da parte di Walter Mazzarri.

Ostigard via, la richiesta di Mazzarri

Con gennaio alle porte, il Napoli e Walter Mazzarri hanno cominciato a pianificare il calciomercato invernale della squadra. La società partenopea, ed in particolar modo De Laurentiis, si sono quindi dimostrati molto disponibili ad intervenire per sopperire all’emergenza azzurra, in crisi di risultati da inizio stagione. Per questo, il patron avrebbe lasciato via libera ad alcune richieste del tecnico, che avrebbe sin da subito cercato un terzino destro più esperto da affiancare a Di Lorenzo. Ciò avrebbe dunque enfatizzato le voci di cessione in prestito per Zanoli, ma è la seconda richiesta ad opera di Mazzarri ad aver fatto storcere il naso a molti.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno infatti, il tecnico avrebbe chiesto alla società se ci fossero i presupposti per mandare momentaneamente in prestito anche il difensore norvegese Leo Ostigard. Questo, in quanto Mazzarri gradirebbe un centrale più veloce da poter sfruttare da gennaio a giugno. Un’indiscrezione che ha lasciato alquanto senza parole i tifosi azzurri, affezionatisi al centrale già dalla scorsa stagione. In molti sono infatti i supporter che hanno spesso chiesto a gran voce un maggior utilizzo di Ostigard in campo.

L’ex Genoa, seppur ancora troppo irruento, ha difatti collezionato prestazioni tutt’altro che negative quando implicato, donando la giusta grinta a tutto il reparto fra scivolate ed interventi al limite. Non è infatti un caso che il Napoli abbia trovato le migliori prestazioni difensive in stagione proprio con in campo Ostigard al fianco di Natan, con il norvegese a segno anche due volte di testa contro Lecce e Real Madrid. Nei prossimi giorni si capirà dunque di più su tale scenario. Bisognerà infatti analizzare i possibili club intenzionati ad ingaggiare Ostigard in prestito nonché i profili adatti a sostituirlo secondo le richieste di Mazzarri.