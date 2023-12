Crollo Napoli: la Coppa è ora a rischio

Perde nuovamente il Napoli, forse nel modo più doloroso possibile. Nel frattempo, continua quindi a scivolare via l’ipotesi Coppa.

Non riesce a terminare il momento negativo della Gevi Napoli Basket, alle prese con la quarta sconfitta consecutiva in LBA. Ennesimo capitombolo dunque per gli azzurri, passati da un record idilliaco di 7-2 ad un impietoso 7-6, in grado di riportare i tifosi ai fasti delle scorse stagioni. Anche quest’anno infatti, i partenopei erano partiti sulla carta come compagine in lotta per la salvezza, facendo sognare grazie alle prime ed inaspettate vittorie i propri supporter. Gli stessi supporter trovatisi quindi ad un passo dalla vetta per due settimane consecutive, e che ora rischiano invece di perdere incredibilmente il treno Coppa Italia. Di seguito, quindi, la cronaca di Trento-Napoli nonché lo scenario in vista della competizione.

Trento-Napoli Basket, azzurri ancora dominati

Pistoia, Reggiana, Scafati e Trento. Si allunga lo score di sconfitte consecutive totalizzate del Napoli di Igor Milicic, trovatosi d’improvviso in settima posizione dopo esse stato per due settimane consecutive ad una vittoria dalla vetta. In particolare, gli azzurri hanno dato nuovamente quel senso di resa già dall’inizio della sfida, con i campani difatti mai apparsi in grado di portare a casa la partita. Stesso scenario visto dunque con Reggiana e Scafati, costato però un sonoro 55-39 ai partenopei all’intervallo. Rientrati in campo con un pigio diverso, gli uomini di Milicic hanno però patito gli errori iniziali, concludendo sul 101-94 la sfida.

Un vero peccato, soprattutto alla luce di una prestazione da manuale del basket per Tyler Ennis, ancora una volta apparso come l’unico in grado di fornire una marcia in più alla squadra ed autore di 35 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Doppia cifra anche per Pullen (16), Owens (14) e Zubcic (12), con il tutto però non bastato a Napoli per trionfare. Ampio minutaggio, quindi, per un De Nicolao impegnato molto spesso in rotazione con Pullen per sopperire alle mancanze dell’infortunato Jaworski nonché del neo acquisto Brown, non ancora pronto per scendere in campo.

Gli occhi della Gevi volano ora a sabato 30 dicembre. Alla Fruit Village Arena PalaBarbuto infatti, gli azzurri saranno chiamati a sfidare Tortona, con l’unico obiettivo possibile rappresentato dalla vittoria. Un trionfo sui piemontesi permetterebbe infatti ai partenopei di respirare e di mantenere la posizione fra le prime 8, in attesa dell’ostica trasferta in quel di Venezia contro la prima della classe. Solo concludendo il girone d’andata nelle prime 8 consegnerebbe infatti al Napoli il pass verso la Coppa Italia, con la fin troppo probabile sconfitta in Veneto che rende dunque fondamentale vincere in casa la prossima settimana.