Colpo low-cost per il Napoli: può arrivare a gennaio

Tra i numerosi profili di mercato accostati al Napoli, ecco spuntare il nome low-cost. Può arrivare in azzurro già in quel di gennaio.

Nuovo giorno, altro nome di mercato spuntato in casa Napoli. Questa volta però, alle pendici del Vesuvio, si cambia drasticamente zona di campo, uscendo fuori dai tanti scenari inerenti al centrocampo. Un nuovo profilo potrebbe esser stato infatti individuato sulla destra da Micheli e Meluso, che potrebbero sostituire il partente Zanoli con poche spese ma con ottimi risultati.

Mercato Napoli, interesse per Panos Katseris

La fascia destra di casa Napoli si prepara a subire qualche variazione nei prossimi giorni, andando a riprendere lo scenario già affrontato a gennaio 2023. Il poco minutaggio riservato ad Alessandro Zanoli ha infatti spinto il calciatore stesso ed il suo agente a chiedere nuovamente la cessione in prestito. Dopo l’esperienza in maglia Sampdoria, quindi, ecco profilarsi d’innanzi al terzino una nuova avventura in terra ligure, questa volta al Genoa di Gilardino. L’operazione sembra potersi concretizzare in seguito allo start della sessione invernale di mercato, con il Napoli corso quindi ai ripari per regalare a Walter Mazzarri un degno rincalzo per Giovanni Di Lorenzo.

Il sogno del tecnico toscano è quindi rappresentato da Pasquale Mazzocchi, attualmente in forza alla Salernitana e per la quale gli azzurri avrebbero già effettuato qualche sondaggio di mercato. Il cambio di direttore sportivo nell’organico granata, dove Sabatini ha scalzato nuovamente Morgan De Sanctis dal ruolo, potrebbe però aver stravolto notevolmente le carte in tavola all’ombra del Vesuvio. Tale scenario potrebbe quindi allontanare Mazzocchi dalla compagine partenopea, cui piano B, oltre al già vociferato Faraoni, prevede anche il nome di Panos Katseris.

Trattasi di un giovane calciatore greco classe 2001, messosi in mostra in Serie C e in Serie B con la maglia del Catanzaro. Di nascita esterno di centrocampo sinistro, il giovane ha dimostrato ottime abilità anche sulla fascia opposta, dove ha spesso occupato il ruolo di terzino destro. Ottima notizia dunque per il Napoli, che secondo la redazione di TMW avrebbe sviluppato un forte interesse per il greco. Quest’ultimo è infatti uno degli artefici dell’attuale 4° posto dei pugliesi in Serie B, dove ha fin qui collezionato 2 assist in 14 partite. Katseris rappresenta dunque una vera e propria occasione low-cost per il Napoli, che potrebbe sostituire Zanoli spendendo non più di 2 milioni. Occhi però ben aperti sulla concorrenza. Sulle tracce del greco, secondo Transfermarkt, vi sarebbero infatti molti club, fra cui Parma, Udinese, Bologna, Monza, Genoa e Torino.

Una situazione che potrebbe leggermente penalizzare il Napoli e che potrebbe invece spingere il Catanzaro ad aumentare ancor di più la cifra del cartellino di Katseris.