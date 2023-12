Cambia il Ds: l’annuncio influisce sui piani del Napoli

Cambio di scenario improvviso in casa Napoli. L’addio al Ds scombussola infatti i piani degli azzurri, che sembravano ben delineati.

In casa Napoli si continua ormai a parlare insistentemente di mercato, fra news di addii e possibili acquisti. In particolare, i piani partenopei parrebbero già ben delineati, con il club intenzionato a cedere Elmas, Demme, Zerbin nonché anche Zanoli in prestito per poi sostituirli con altri profili. D’improvviso però, gli scenari all’ombra del Vesuvio sono cambiati nello sgomento generale. L’ufficiale addio del Ds ha infatti contribuito a scombussolare i piani del Napoli, con i prossimi giorni che saranno dunque fondamentale per capire l’evolversi della situazione.

De Sanctis lascia la Salernitana, scenario in bilico per il Napoli

Il mondo della Serie A è stato sconvolto dalle ultime news circa la Salernitana. Il club granata, ad oggi allenato da Filippo Inzaghi, ha infatti cominciato in maniera pessima l’annata 23/24, trovando solo una vittoria e stanziandosi senza particolari sussulti sul fondo della classifica. Uno scenario tutt’altro che gradito al club campano, che negli ultimi giorni ha deciso di donare un nuovo scossone all’ambiente. Iervolino ha infatti richiamato Walter Sabatini al fine di far nuovamente ricoprire il ruolo di direttore sportivo allo storico personaggio del calcio italiano, aprendo quindi un grosso punto interrogativo su Morgan De Sanctis.

L’ex portiere del Napoli ha ricoperto di persona la carica di Ds dall’inizio della stagione, con l’ingresso di Sabatini che suggeriva dunque ad una collaborazione fra i due da qui fino alla fine dell’annata. E invece, tale scenario sembrerebbe non esser stato gradito dal fu estremo difensore. La rescissione contrattuale è infatti vicina per De Sancits che, come riportato da TMW, è pronto a rinunciare all’ulteriore stagione e mezza che lo vedeva legato alla Salernitana. Una situazione alquanto intricata, che fra le proprie “vittime” potrebbe addirittura vedere il Napoli.

Sotto la gestione De Sanctis infatti, una partcolare operazione fra azzurri e granata era pronta a vedere la luce. Trattasi dello scambio fra Demme e Mazzocchi, che ha assunto sempre più quotazioni negli ultimi giorni. Il Napoli ha individuato nel terzino destro il perfetto sostituto di un Zanoli in partenza, con la Salernitana invece volenterosa di puntare sul giocatore tedesco. Ebbene, con l’arrivo di Sabatini tutto ciò potrebbe saltare, con l’ex Inter che potrebbe avere idee in testa ben diverse da colui che, nel giro di pochi anni, è stato sia suo successore che predecessore. Il tutto sarà quindi oggetto di valutazione nei prossimi giorni.