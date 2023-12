Mercato Napoli: un ex azzurro per sostituire Anguissa

Il Napoli potrebbe far tornare in azzurro il centrocampista per sostituire Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa nel mese di gennaio.

A circa 10 giorni dallo start del calciomercato invernale in Serie A, il Napoli appare già come una delle squadre più attive in sessione. Questo, a causa delle numerosi voci fuori uscite sui partenopei negli ultimi giorni. Meluso e Micheli sono infatti a lavoro per garantire alla rosa la cessione di esuberi o di qualche profilo con cui monetizzare (Elmas), prima di passare ai colpi in entrata. Fra questi potrebbe quindi presenziare anche un ex Napoli, ammirato in azzurro nel corso di una breve parentesi e che potrebbe permettere al club di sostituire Anguissa senza ricorrere a pesanti esborsi economici.

Anguissa in Coppa d’Africa, ipotesi Folorunsho per il Napoli

Uno dei ruoli che subirà un maggiore cambiamento nei prossimi giorni in casa Napoli sarà senz’altro il centrocampo. Stando alle ultime news infatti, il reparto si troverà ad essere a breve orfano di Eljif Elmas, in direzione Lipsia come confermato proprio dal presidente Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport. Una sorte che potrebbe quindi toccare verosimilmente anche Demme e Gaetano, in uscita a causa dello scarso minutaggio riservatogli nell’ultima stagione e mezzo. Infine, ecco spuntare anche l’evento che potrebbe fungere da ago della bilancia, ovvero la partenza di Zambo Anguissa in direzione Coppa d’Africa.

Il camerunense priverà infatti a sua volta gli azzurri della propria presenza nel mese di gennaio. Una situazione che ha quindi spinto il Napoli ai ripari, come dichiarato dallo stesso ADL sempre fra le pagine del Corriere. “Comprerò un difensore centrale, un terzino destro e due centrocampisti“, quanto annunciato dal patron dei partenopei in vista del mercato invernale. Parole, queste, che suggeriscono quindi ad un lauto esborso economico, e che potrebbero portare la società campana a risparmiare in almeno un’operazione. Ecco dunque perché vige sul Napoli l’ipotesi di un possibile rientro dal prestito di Michael Folorunsho.

Il centrocampista di proprietà degli azzurri ha infatti condotto un’ottima prima parte di stagione in prestito al Verona, dove ha fin qui collezionato 1 gol in 15 presenze spaziando nei ruoli di trequartista, mezzala ed anche mediano. Il classe ’98, grazie alle caratteristiche appena citate, potrebbe quindi aiutare e non poco il Napoli nel mese di gennaio, andando a fungere da rincalzo per Cajuste nelle sfide in cui Anguissa sarà assente. Una volta tornato il camerunense, poi, Folorunsho potrebbe tranquillamente stanziarsi alle spalle di Lobotka in qualità di vice, andando a sostituire un Demme ormai in partenza. Il tutto, occupando un ruolo già assaporato sia in maglia Verona che con la casacca degli azzurri nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Un’operazione, questa, che permetterebbe quindi al Napoli di risolvere parecchi problemi con spese economiche minime.