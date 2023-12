Superlega, spunta il format: le prime indiscrezioni

Spuntano le prime indiscrezioni sul nuovo format della Superlega, dopo le news odierne che hanno rispedito in auge la competizione.

Il 21 dicembre 2023 sarà per sempre ricordato come un giorno storico per il mondo del calcio. Stamane infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha decretato la fine del monopolio FIFA-UEFA sui torni calcistici internazionali, schierandosi a favore della Superlega. La tanti discussa competizione è tornata quindi in auge nelle ultime ore, con le prime indiscrezioni sul format sin da subito venute fuori. Andiamole dunque ad analizzare nel dettaglio.

Superlega, primi dettagli sul format

Ci ha pensato sin da subito A22 Sport a schiarire le idee dei tifosi in merito a quel che sarà il nuovo format della Superlega. Tanto per cominciare, quest’ultima sarà basata su di un sistema di promozioni e retrocessioni, con ben 64 squadre implicate. Esse saranno dunque divise in 3 distinte leghe, quali Star, Gold e Blue. Le prime 2 saranno composte da 16 squadre divise in 2 gruppi da 8 club ciascuno, mentre la terza potrà contare su 32 compagini e di conseguenza su 4 gironi.

La Superlega sarà quindi suddivisa in fase iniziale e fase ad eliminazione, con i gironi che porteranno avanti la competizione da settembre ad aprile con match andata e ritorno. Da qui inizia quindi il bello, perché la Superlega si dividerà successivamente in 3. Lo scopo della competizione è infatti quello di incoronare un campione della lega Star, un campione della lega Gold ed un campione della lega Blu, con i quarti di finale che andranno dunque a svolgersi in maniera separata lega per lega. Le prime 4 dei gironi passeranno quindi il turno affrontandosi, fino a giungere alla finale che incoronerà ben 3 campioni diversi.

Doveroso, quindi, fare anche un sunto del sistema promozioni-retrocessioni. Ogni anno infatti, le migliori 2 squadre della lega Blue saranno promosse in Gold, con le migliori due della Gold promosse invece in Star. Il tutto, a discapito delle peggiori due della Star che retrocederanno in Gold e delle peggiori due della Gold che retrocederanno in Blue. Quest’ultima sarà infine la lega destinata al maggior cambiamento, dato che ogni anno le peggiori 20 squadre verranno rimpiazzate da nuove formazioni scelte in base ai risultati nel campionato Nazionale.

Superlega, innovazione sui diritti TV

Arriviamo infine al discorso calendario e diritti TV. L’idea iniziale è infatti quella di giocare i match di Superlega al centro della settimana, tra martedì e mercoledì. Da una nota di A22 Sport abbiamo quindi chiaro anche il discorso inerente alla messa in onda. Inoltrata infatti una proposta per le competizioni della European Super League, che prevede di lanciare una piattaforma di streaming sportivo. Grazie ad essa, miliardi di tifosi in tutto il mondo potranno seguire gratuitamente le sfide della Superlega.