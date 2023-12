Superlega, la sentenza è ufficiale: anche De Laurentiis può sorridere

Ha del clamoroso quanto accaduto nel corso dell’odierna mattinata. Ufficiale la sentenza sulla Superlega, in grado di sorprendere gli appassionati.

Il mondo del calcio è stato letteralmente sconvolto dalle news balzate fuori in mattinata, arrivate direttamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Chiamata a decidere sul caso “monopolio FIFA-UEFA“, quest’ultima si sarebbe pronunciata incredibilmente a favore della Superlega. Una notizia inaspettata agli occhi dei più, e che necessita quindi di ulteriori dettagli.

Superlega, la Corte di Giustizia si schiera a favore

Una decisione incredibile quella presa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima si sarebbe infatti schierata a favore della Superlega, per la gioia dei tanti “adepti” e per il dolore della FIFA e della UEFA. In particolare, in Tribunale è stato definito inaccettabile il controllo esclusivo ed il monopolio di queste due in merito ai diritti tv rispetto alla concorrenza, così come le minacce di esclusione totale da ogni competizione nei confronti di club dichiaratisi disposti ad abbracciare il progetto Superlega.

La Corte ha dunque ritenuto che, alle spalle dell’organizzazione esclusiva di tale competizioni, non vi sia altro che un interesse economico nonché lo sfruttamento dei diritti dei media. Al seguito di tale decisione, quindi, FIFA e UEFA non avranno più pieno potere sulle competizioni calcistiche internazionali, non potendo quindi imporre sanzioni ai club organizzatori di progetti come la Superlega. Le due principali associazioni di questo sport potranno dunque continuare ad organizzare le proprie competizioni, senza però poter influire tramite decisioni pesanti o divieti su eventuali nascite di nuovi tornei.

Una news che ha dunque fatto scalpore e che, nei prossimi mesi, promette senz’altro di cambiare il mondo del calcio così come lo conosciamo. D’innanzi a tale decisione, quindi, gioisce anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro si è infatti spesso schierato contro tale modus operandi da parte di FIFA e UEFA. Il tutto, esponendo più volte i propri progetti di competizioni internazionali rivoluzionate. Tali idee, ad onor del vero, si discostavano però anche dalla concezione di Superlega, a cui De Laurentiis rifiutò di unirsi in seguito all’invito di Andrea Agnelli nel 2021.