Paolo Cannavaro: “Ho scritto a Lavezzi”, poi la previsione su De Laurentiis e la Superlega (VIDEO)

Arrivano le parole di Paolo Cannavaro sul Napoli, con l’ex capitano azzurro intervenuto sulla propria ex squadra e non solo.

La sera del 21 dicembre è stata teatro, in quel di Napoli, della Christmas Night ad opera della fondazione Cannavaro. Un evento tenutosi alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, nella quale Paolo Cannavaro è stato ascoltato dai tanti giornalisti presenti sul luogo. Parole per la squadra, per la Superlega ed addirittura per l’ex compagno Ezequiel Lavezzi.

Napoli e Superlega, le parole di Paolo Cannavaro

“Mazzarri non è arrivato a Napoli con la bacchetta magica. Il calendario non gli ha dato una mano ma io resto fiducioso“, ha cominciato così il proprio discorso generale Paolo Cannavaro, spiegando poi il motivo di tale fiducia. “Lo Scudetto ora è molto difficile, ma nel calcio italiano finché non c’è matematica non bisogna darsi per vinti“, le parole dell’ex capitano dei partenopei.

Quest’ultimo ha poi parlato anche di Superlega, dopo gli annunci odierni sulla competizione. “La Superlega? Male male. Io sono un sentimentalista a cui non piacciono queste ‘estremizzazioni’. Il calcio è di tutti, non soltanto dei ‘super‘”, quanto detto da Cannavaro, che ha invece commentato così l’ipotetico pensiero di De Laurentiis sulla situazione: “De Laurentiis? Io credo che lui sia un visionario. In caso vedesse delle difficoltà nell’avviare il progetto Superlega sono sicuro che non avrà problemi a tirarsi indietro. Tutto sta nel capire se ci sono basi solide per dare vita a questa competizione nuova“.

Infine, ecco arrivare le dichiarazioni da parte di Cannavaro su Ezequiel Lavezzi, finito qualche giorno fa in Ospedale con ferite alla scapola e all’addome in seguito ad ignote circostanze. “Non è solo un ex compagno, è soprattutto un amico. Ho provato a scrivergli ma logicamente non ha ancora risposto. Qui non sappiamo niente, nessuno sa cosa sia successo ma sappiamo essere una cosa grave, quindi l’augurio è che possa uscirne al più presto e guarire quanto prima“, le dichiarazioni finali di Paolo Cannavaro.