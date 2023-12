Infortuni Napoli: la situazione è più grave del previsto

Si aggrava la situazione in casa Napoli, dove gli infortuni si sono rivelati essere alquanto pesanti. La nota del club non lascia dubbi.

Non è di certo un buon momento per la Napoli sportiva, reduce da un mese alquanto complicato ed intricato. All’ombra del Vesuvio si è infatti potuto assistere nell’arco di poche ora alla debacle degli uomini di Mazzarri, sconfitti per 0-4 in Coppa Italia di Frosinone, nonché all’ennesimo colpo duro da incassare per la selezione di basket allenata da coach Milicic. Dopo le tre sconfitte consecutive, gli azzurri sono stati colpiti anche da due pesanti infortuni, che promettono di lasciare molto scoperto il quintetto partenopeo in un rush di fine anno già complicato di suo. La nota del club ha confermato quindi il tutto.

Napoli Basket, lunghi stop per Jaworski ed Ebeling

Piove sul bagnato in casa Napoli Basket, protagonista da inizio anno di una vera e propria montagna russa di emozioni. La compagine, dopo la salvezza risicata della scorsa stagione, ha infatti iniziato alla grande il proprio cammino nella LBA 23/24, arrivando addirittura a trovare la momentanea terza posizione, con record di 7-2, a 2 punti dalla vetta. Sul più bello però, tale momento è stato bruscamente interrotto da Pistoia, Reggiana e Scafati. Le 3 compagini hanno battuto la Gevi spedendola difatti al 5° posto, in una situazione alquanto complicata. I partenopei rischiano ora di non terminare il girone d’andata tra le prime 8, e quindi di non qualificarsi alla Coppa Italia.

La parte conclusiva della prima parte di stagione prevede infatti Trento, Tortona e Venezia come avversarie del Napoli, con la prima e l’ultima squadra da affrontare in due ostiche trasferte. Con una situazione così complicata, ecco quindi giungere l’ennesima news negativa per gli azzurri. Per questo rush di fine anno infatti, Milicic dovrà fare a meno di Justin Kyle Jaworski e di Michele Ebeling, infortunatisi in seguito alla sconfitta di Scafati. Secondo quanto riportato dal club tramite un comunicato, il primo avrebbe riportato una sublussazione della spalla destra, in seguito ad una caduta rimediata nel derby di domenica. Per l’americano sono dunque attesi nuovi esami nei prossimi giorni per stabilire la giusta entità del recupero, che si prospetta però essere alquanto lungo.

Semplice distorsione alla caviglia, invece, per Ebeling, anch’egli uscito malconcio dopo il match di Scafati. Anche per quest’ultimo sono attesi esami specifici in seguito alla diminuzione del gonfiore attuale, con la guardia che sicuramente salterà la trasferta di Trento. Per questo caldo fine stagione, quindi, Napoli dovrà fare a meno di due importanti pezzi del proprio scacchiere. Per sostituire gli infortunati, si attendono dunque acquisti lampo nei prossimi giorni. Da capire però se questi ultimi saranno in grado di mantenere il passo mostrato da Jaworski ed Ebeling in questo inizio di stagione.