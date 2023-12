Hojbierg ma non solo, qual è l’obiettivo del Napoli a centrocampo per gennaio

Il calciomercato invernale si avvicina e il Napoli intende farsi trovare pronto, già stilata una lista di possibili acquisti a centrocampo.

Il periodo no del Napoli non deve scoraggiare la squadra di Walter Mazzarri e soprattutto la dirigenza. L’eliminazione dalla Coppa Italia con il Frosinone deve essere vissuta come un incidente di percorso. Questo è il diktat arrivato da Castel Volturno, anche dal presidente De Laurentiis che non vuole ripetere errori passati ma anzi intende dare pieno supporto a Mazzarri.

Summit di mercato al Napoli, nel mirino Hojbjerg e Soumarè per il centrocampo

Per questo, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle scorse ore è andato in scena un summit di mercato tra il presidente azzurro e il tecnico, al quale hanno partecipato anche gli uomini che materialmente operano in sede di calciomercato: il d.s. Mauro Meluso e il capo scout Maurizio Micheli.

Dalla riunione è emersa la chiara esigenza di rafforzare il Napoli con un nuovo centrocampista (forse due in caso di partenza di Elmas, ndr) che sappia garantire lotta e governo, vista l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Ebbene il nome che sta circolando in queste ore è quello di Emil Hojbjerg, centrocampista danese attualmente in forza al Tottenham, dove però non ha trovato moltissimo spazio. Gli Spurs sarebbero disposti a cederlo in prestito, situazione che interessa parecchio gli azzurri, così come la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Il Napoli sa bene che dovrà farsi trovare in ogni caso pronto, ecco perché un altro nome della lista – anzi, con ogni probabilità quello in cima – è quello di Boubakary Soumarè che al Siviglia sta giocando molto poco e che farebbe invece molto comodo ai partenopei.