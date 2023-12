Sorpresa Napoli: l’iniziativa azzurra ha emozionato i tifosi

In un periodo tutt’altro che positivo, la compagine di Napoli ha sorpreso i propri tifosi con due splendide iniziative. Giungono novità.

Per i tifosi del Napoli e di Napoli, l’ultimo non è di certo stato il periodo più idilliaco della propria esistenza. Si è infatti reduci da un terribile o-4 incassati in casa contro il Frosinone sponda calcio, ma in ottica basket di certo non si respira aria migliore. La compagine di coach Milicic è stata infatti protagonista di tre sconfitte consecutive contro Pistoia, Reggiana e Scafati, in grado di mettere alquanto in dubbio la qualificazione in Coppa Italia dei partenopei. Il tutto è stato quindi ampiamente peggiorato anche dagli infortuni patiti da Jaworski ed Ebeling, che hanno quindi costretto il club ad intervenire sul mercato. In questo clima alquanto teso sono però arrivati due splendidi annunci da parte della Gevi Napoli, in grado di riportare il sorriso sulla bocca dei propri tifosi.

Napoli Basket, Meet&Greet con i tifosi

Un annuncio alquanto singolare quello diramato sui propri social dalla Generazione Vincente Napoli Basket. Attraverso dei contenuti pubblicati su Instagram infatti, il club ha messo al corrente i propri tifosi di aver organizzato un Meet&Greet fra squadra e supporter, previsto per le ore 16 di giovedì 21 dicembre. Il tutto si terrà quindi nello store Givova, sponsor tecnico della squadra, presente nell’Aeroporto Internazionale di Capodichino, precisamente nella zona Land Side prima dei controlli.

Sarà quindi questa un’occasione speciale per tutti i tifosi della compagine, che potranno conoscere i propri eroi e scambiarvici quattro chiacchiere, prima di farsi autografare qualche gadget o qualche divisa da gioco da custodire gelosamente. Proprio in merito a queste ultime, e non solo, sono quindi arrivati nuovi aggiornamenti, con un’ulteriore news positiva comunicata dalla Gevi Napoli.

Napoli Basket, apre ufficialmente lo store fisico

Una delle lamentele principalmente mossa dai tifosi partenopei in questa prima parte di stagione è stata senz’altro inerente al caos merchindising. I supporter hanno infatti protestato a causa dei prolungati tempi di spedizione dello store online targato Napoli, in cui la maggior parte dei capi è andata sold-out nell’immediato.

Proprio per questo, la società ha finalmente annunciato di aver aperto un proprio store fisico all’interno della Fruit Village Arena PalaBarbuto, attivo ormai dallo scorso 18 dicembre. In esso saranno quindi presenti di base t-shirt. gadget ed altri elementi vari del merch, con le canotte che invece saranno disponibili su prenotazione e con arrivo in settimana. Ottima trovata, quindi, da parte della Gevi Napoli, riuscita a dimostrarsi efficiente ed in crescita anche dal punto di vista di esportazione del proprio brand e di vicinanza ai supporter.