Elmas verso il Lipsia, altro che Samardzic: chi può acquistare il Napoli

La cessione di Eljif Elmas al Lipsia sembra ormai questione di ore. In casa Napoli, quindi, si da uno sguardo ai possibili sostituti del macedone.

Incomprensibile come poche altre cose la gestione del mercato da parte del Napoli, che dopo la scellerata campagna acquisti estiva si prepara ad iniziare la sessione invernale cedendo Eljif Elmas al Lipsia. Un’operazione da circa 25 milioni, che porterebbe il macedone in Germania a titolo definitivo e a cui manca solo la firma, come riportato da Fabrizio Romano. Dalle voci di un acquisto nel ruolo, causa partenza di Anguissa in Coppa d’Africa, all’incredibile cessione di un pregiato pezzo di centrocampo, che ha fatto imbufalire i tifosi del Napoli. Nel frattempo però, direttamente dal giornalista DAZN Orazio Accomando giungono le prime voci sui possibili obiettivi azzurri. Andiamoli a scoprire insieme.

Napoli, chi è Albert Gronbaek

Il primo nome fatto da Accomando è Albert Gronbaek, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Bodo Glimt. Il profilo del danese risulta essere molto similare a quello di Elmas, dato che con la maglia dei danesi ha spesso spaziato fra i ruoli di mezzala, ala destra e ala sinistra. I numeri totalizzati nel corso del 2023 hanno dunque molto sorpreso l’opinione pubblica. In 46 presenze complessive nell’anno solare, fra campionato, Conference League e Coppa di Norvegia, Gronbaek ha infatti collezionato la bellezza di 16 gol e 10 assist, in grado di far aumentare a circa 10 milioni la sua valutazione di mercato. Il Napoli monitora la situazione, che in quanto a qualità-prezzo appare ottima. L’unico dubbio, ovviamente, risiede nell’ampia disparità che vi è fra Serie A e campionato norvegese.

Napoli, chi è Maurits Kjaergaard

A seguire, ecco un profilo ben più famoso del sopracitato, messosi in luce in maglia RedBull Salisburgo anche in Champions League. Trattasi di Maurits Kjaergaard, mezzala danese classe 2003. Anche qui, il profilo individuato dal Napoli presenta la duttilità fra le sue caratteristiche principali, con qualche partita svolta dal calciatore anche in ruoli come trequartista o esterno destro d’attacco. Fra campionato, Champions League e Coppa d’Austria quindi, Kjaergaard ha totalizzato fin qui 2 reti e 5 assist in 15 partite, portando il proprio valore di mercato sui 15 milioni. Tale operazione appare quindi come plausibile anche a causa della gestione RedBull, che potrebbe cedere il calciatore al Napoli dopo aver acquistato Elmas per conto del Lipsia.

Post-Elams, chi è Sven Mijnans

Si vola in Olanda per un classe 2000, quale Sven Mijnans. Quest’ultimo rappresenta un profilo alquanto atipico e molto intrigante, dato che nasce trequartista nonostante l’imponente altezza di 1.90, di certo non in grado di fermare l’olandese. Proprio come Kjaergaard infatti, anche Mijnans ha spesso giocato nel ruolo di mezzala e di esterno destro d’attacco, rivelandosi essere uno dei profili da tenere maggiormente d’occhio in casa AZ Alkmaar. In complessive 21 apparizioni sono quindi arrivate 2 reti e 3 assist. Mijnans rappresenta inoltre il profilo meno costoso della lista, valutato 5 milioni, ma anche quello meno prolifico, con quest’ultimo dato che potrebbe leggermente frenare il Napoli.

Mats Wieffer, il Napoli monitora ancora

Anche Accomando si è unito alla schiera di giornalisti che hanno affiancato il nome di Mats Wieffer al Napoli. Del centrocampista attualmente al Feyenoord ne abbiamo già ampiamente parlato, con questo che appare ad oggi come l’investimento più sicuro per gli azzurri. Il classe ’99 ha infatti condotto delle splendide partite fin qui fra campionato e Champions League, e rappresenterebbe senz’altro un innesto di livello per i partenopei. Inizialmente sondato come possibile colpo per sopperire all’emergenza Anguissa, Wieffer è stato ora tirato in ballo anche come post-Elmas, ma occhio alla valutazione di mercato che si aggira attorno ai 15/20 milioni.

(BONUS) Samardzic è ancora un caso

Tra i tanti nomi fatti da Accomando appare anche quello di Lazar Samardzic, ancora un caso agli occhi di tutti. Dopo la rocambolesca vicenda vissuta in estate con l’Inter, il serbo è infatti rimasto in maglia Udinese, dove ha fin qui totalizzato 2 gol e 2 assist in 14 partite, non nascondendo di certo la voglia di andar via. Samardzic ha infatti patito più di tutti il momento negativo vissuto dai friulani, rappresentando però un’opzione solo per giugno, stando a quanto riportato dal giornalista DAZN. Occhio quindi alla concorrenza, spietata e composta appunto dall’Inter, dalla Juventus ma anche da club esteri, che potrebbero sovrastare il Napoli in corsa.