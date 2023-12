Coppa d’Africa, arriva l’annuncio dell’ultim’ora: c’entra il Napoli

Spunta il dato favorevole per il Napoli. Gli azzurri avranno un vantaggio, portato incredibilmente dalla Coppa d’Africa.

Torna a vincere il Napoli di Walter Mazzarri, che dopo aver raggiunto il successo contro il Braga in Champions League è riuscito a trovare trionfo anche in campionato contro il Cagliari. Accantonate dunque, momentaneamente, le ultime due sconfitte in Serie A contro Juventus ed Inter, con la mente azzurra che ora volge ai prossimi impegni. Fra sfide di fine 2023 ed inizio 2024 ecco dunque apparire sull’agenda partenopea anche la Supercoppa italiana. In particolare, proprio in vista della competizione arriva l’annuncio in orbita Napoli. Per Mazzarri e soci ci sarà infatti un piccolo vantaggio portato dalla Coppa d’Africa.

Supercoppa Italia, vantaggio azzurro per Napoli-Fiorentina

Il 2024 si avvicina anche in casa Napoli, dove la testa volge anche ai primi impegni dell’anno nuovo. In particolare infatti, in quel di gennaio gli azzurri saranno impegnati nella nuova Supercoppa italiana, che dopo anni cambierà per la prima volta il proprio format. Il titolo di Super Campione d’Italia, difatti, non sarà più deciso tramite la finale secca tra vincente di Serie A e vincente di Coppa Italia, bensì in un mini-torneo composto da due semifinali. Ad esse parteciperanno quindi anche la compagine arrivata seconda nello scorso campionato nonché la runners-up della scorsa Coppa nazionale.

Di conseguenza, Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si affronteranno per metter mano al trofeo, con le due semifinali che appaiono quindi essere Napoli-Fiorentina ed Inter-Lazio. Oltre alle tante polemiche fin qui portate dalla competizione, fra date non ancora ufficiali e proteste dei presidenti causa viaggio a Riyhad, la Supercoppa promette di svantaggiare alquanto gli azzurri. Le sfide verranno infatti giocate in concomitanza con la Coppa d’Africa, che vedrà impegnati due top dei partenopei come Anguissa ed Osimhen. Le ultime notizie hanno però regalato un piccolo vantaggio anche al Napoli, in vista della sfida contro la Fiorentina prevista (salvo ribaltoni) il 21 gennaio.

Alla competizione africana parteciperà infatti anche la Nazionale dell’Angola, che quest’oggi ha diramato la propria lista dei convocati. Ebbene, alla voce “attaccanti” di essa si può notare la presenza anche di Mbala Nzola, attaccante viola che dunque salterà la semifinale di Supercoppa. La Fiorentina ed Italiano potrebbero quindi patire tale assenza, che lascerà la compagine toscana con gli uomini contati in attacco. Piccolo sospiro di sollievo, quindi, anche per il Napoli, che non sarà la sola squadra in campo priva dei propri top (anche Nico Gonzalez sarà fuori causa infortunio).