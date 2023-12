Spalletti esalta ancora Di Lorenzo: che paragone con un campione dello sport italiano

Spalletti elogia ancora una volta Di Lorenzo. Le parole da brividi del mister sul capitano azzurro sono tutte da ascoltare.

Non smette più di parlare di Napoli e del Napoli Luciano Spalletti, che dopo l’odierna intervista rilasciata a Sportweek è intervenuto anche nel corso dell’evento di Fratelli d’Italia. L’attuale CT della Nazionale italiana, proprio nel corso di esso, ha quindi nuovamente dispensato parole d’amore nei confronti di Di Lorenzo. Il paragone è da brividi.

Gli chiedono un simbolo dell’Italia, la risposta di Spalletti su Di Lorenzo è da brividi

Intervenuto, come già detto, nel corso di un evento a cura di Fratelli d’Italia, Luciano Spalletti ha ricevuto dalla stampa una domanda alquanto particolare. Al mister è stato infatti chiesto chi potrebbe rappresentare un simbolo italiano nel mondo del calcio come i vari Gregorio Paltrinieri ed Elisa Di Francesca lo sono stati per altri sport. La risposta dell’ex Napoli ha quindi scaldato i cuori di tutti i tifosi azzurri.

“Il Paltrinieri della Nazionale potrebbe essere Di Lorenzo, che va su e giù per la fascia come un matto e sa faticare sempre per gli altri“, la risposta di un visibilmente emozionato Spalletti, in grado di sorprendere ancora una volta in positivo i tifosi del Napoli.