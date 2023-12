Brutta tegola per Mazzarri, l’infortunio ferma l’azzurro: rientrerà direttamente nel 2024

Giungono aggiornamenti sul fronte Elmas. Emergono le prime news circa i tempi di recupero del centrocampista macedone.

Napoli-Cagliari si avvicina sempre più e due notizie hanno contribuito a preoccupare i tifosi azzurri. Oltre all’esclusione di Zielinksi dell’ultimo minuto, assente dalla lista dei convocati vi è infatti anche Elmas. Il macedone aveva infatti già alzato bandiera bianca alla vigilia del match, ma i primi aggiornamenti circa i tempi di recupero sono arrivati quest’oggi. La notizia è delle peggiori.

Infortunio Elmas, salta la Roma

Le paure dei tifosi del Napoli si sono avverate: Elmas salterà il big match dell’Olimpico previsto il 23 dicembre. Grande assenza anche negli azzurri, dove ancora sono incentri i tempi di recupero di Zielinski, oltre che nella Roma, che dovrà fare a meno di Paulo Dybala. A comunicare per prima l’assenza del macedone è stata dunque l’odierna edizione del Corriere dello Sport.

Fra le righe del quotidiano si può infatti leggere che il fastidio alla coscia sinistra riportato prima dell’ultimo allenamento terrà Elmas lontano dai campi per ben 2 settimane. Questo significa dunque che il Napoli dovrà fare a meno del proprio jolly non solo per le sfide contro Cagliari e Roma, bensì anche per quelle contro Frosinone e Monza. Il macedone tornerà quindi direttamente nel 2024, in concomitanza con il primo impegno azzurro dell’anno nuovo, ovvero Torino-Napoli del 7 gennaio.