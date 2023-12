Napoli-Cagliari, non solo Elmas tra gli assenti: un altro azzurro non è stato convocato

incredibile aggiornamento fronte Napoli, dove il calciatore non è apparso in lista convocati. L’infortunio vociferato è dunque più grave del previsto.

Alle ore 18 odierne, il Napoli scenderà sul terreno di gioco del Maradona contro il Cagliari. Gli azzurri avranno dunque modo di riprendersi dalle due sconfitte subite contro Inter e Juventus, nel tentativo di riuscire a battere gli uomini di mister Ranieri. Il match sarà però caratterizzato da assenze pesanti da una parte e dall’altra, dato che i rossoblu dovranno fare a meno di Eldor Shomurodov per la trasferta al Maradona. Out quindi negli uomini di Mazzarri il già risaputo Elmas, ma la lista di convocati azzurra ha saputo regalare una nuova sorpresa in negativo a tutti i tifosi partenopei.

Non ce la fa Zielinski, è out per Napoli-Cagliari

La mattinata odierna era stata caratterizzata da una news alquanto singolare all’ombra del Vesuvio. Sia Gazzetta che Corriere dello Sport hanno infatti riportato di uno Zielinski non al meglio a causa di un fastidio al ginocchio, che in vista della sfida odierna contro il Cagliari avrebbe dovuto accomodarsi in panchina. Mentre tutta Napoli ha quindi speculato sul possibile sostituto del polacco, con Cajuste e Gaetano in ballottaggio fra di loro, ecco però arrivare la news che nessuno si aspettava.

La SSC Napoli ha infatti diramato la propria lista dei convocati e, oltre ad Elmas, lo stesso Zielinski è apparso come assente. Un duro colpo da incassare per gli azzurri, rimasti ora con gli uomini contati a centrocampo. Cresce quindi l’ansia dei supporter anche in merito ai tempi di recupero dell’ex Empoli, ancora ignoti e che verranno sicuramente comunicati nei prossimi giorni. Alle pendici del Vesuvio la situazione diventa quindi critica anche in vista del big match contro la Roma previsto per la prossima settimana. Quest’ultimo vedrà infatti già l’assenza di Elmas (out 2 settimane), con le probabilità di vedere anche Zielinski come assente di lusso.

Tra le news negative però, ecco giungere anche una notizia positiva per gli azzurri. Dopo circa un mese di stop infatti, Mario Rui è tornato a disposizione di mister Mazzarri, che ha subito convocato il portoghese alla prima occasione utile. Non è ancora chiaro se l’ex Roma partirà dunque titolare contro il Cagliari, ma una staffetta con Natan appare quasi del tutto certa. Di seguito, la lista dei convocati targata SSC Napoli: