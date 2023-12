Napoli-Cagliari, assenza a sorpresa: non è tra i convocati

Nuovo stop in Napoli-Cagliari, dopo quello accusato da Elmas in giornata. Anche i rossoblu dovranno infatti fare a meno di una propria pedina fondamentale.

Le ore 18 di sabato 16 dicembre sono la data e l’ora stabilite per il calcio d’inizio di Napoli-Cagliari. Gli azzurri torneranno infatti a calcare il terreno da gioco del Maradona pochi giorni dopo aver trovato il trionfo europeo sul Braga, sfatando un tabù casalingo che durava da mesi. Prima del successo sui portoghesi infatti, i partenopei non vincevano tra le mura di Fuorigrotta addirittura dal 27 settembre, in occasione del 4-1 rifilato all’Udinese.

Per Mazzarri, ex di turno, la sfida con il Cagliari servirà dunque a confermare il ritorno di un Napoli vincente in casa anche in campionato. Gli azzurri inseguono infatti il ritorno ai 3 punti al Maradona anche in Serie A, ma alla sfida contro il Cagliari arriveranno senza l’assente Elmas. Il centrocampista macedone non è però l’unico ad aver alzato bandiera bianca a poche ore dal calcio d’inizio. Stessa sorte è infatti toccata anche al calciatore rossoblu, come si evince dalla lista convocati diramata da Ranieri.

Ranieri perde Shomurodov, le ultime verso Napoli-Cagliari

Anche in casa Cagliari arrivano le prime news negative in vista della trasferta di Napoli. Il pomeriggio era infatti già stato caratterizzato dalla news inerente all’infortunio di Eljif Elmas negli azzurri, con i cagliaritani che non sono però stati da meno. Un problema fisico ha infatti colpito la squadra di Ranieri, che dovrà ora giungere all’ombra del vesuvio priva del proprio attaccante Eldor Shomurodov. In particolare, l’ex Roma non era stato annunciato tra gli indisponibile dal proprio mister durante la conferenza stampa pre-match, ma un infortunio dell’ultim’ora lo avrebbe escluso dalla lista convocati.

L’uzbeco ha infatti accusato un trauma distorsivo al ginocchio in allenamento, che ha costretto il Cagliari ad eseguire subito gli esami del caso. Questi ultimi hanno dunque evidenziato l’impossibilità di Shomurodov di giocare in quel di Napoli, con l’attaccante che rimarrà dunque ai box. Buone notizie, invece, sul fronte Lapadula, con l’ex Milan che dovrebbe invece partirà regolarmente alla volta del Maradona. Apparso in dubbio fino all’ultimo infatti, il peruviano ha recuperato dai problemi accusati in settimana, rendendosi disponibile per la trasferta. Di seguito, l’elenco dei convocati da poco diramato dal Cagliari: