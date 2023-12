Nuovo stop nel Napoli, risentimento muscolare per l’azzurro: salterà il match con il Cagliari

Nuovo stop per il Napoli di Mazzarri in vista della sfida contro il Cagliari. L’azzurro ha infatti accusato problemi in allenamento.

Ancora problemi da Castel Volturno per il Napoli, dove gli azzurri hanno svolto quest’oggi l’ultima seduta completa in vista del match contro il Cagliari. Stando agli aggiornamenti, all’incontro del Maradona, atteso alle ore 18 del 16 dicembre, non prenderà parte un fondamentale calciatore partenopeo a causa di problemi muscolari.

Napoli, il report dell’allenamento odierno

Non ha tardato ad arrivare il report dell’allenamento odierno a cura della SSC Napoli, che ha provveduto ad aggiornare i propri tifosi in vista dell’imminente incontro con il Cagliari. In particolare, in quel dell’SSCN Konami Training Center, gli azzurri hanno iniziato la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi sul campo 2 della struttura. Successivamente è stato dunque il momento del lavoro tecnico, seguito dalla partitina a campo ridotto e dalla chiusura con seduta tattica. Ad aver però attirato l’attenzione dei tifosi le ultime righe del report, in cui il club partenopeo ha annunciato un nuovo infortunio patito da una fondamentale pedina del Napoli.

Verso Napoli-Cagliari, si ferma Elmas

Un nuovo infortunio ha caratterizzato la seduta d’allenamento svolta quest’oggi dal Napoli in quel dell’SSCN Konami Training Center. Stando a quanto riportato dal club nei consueti aggiornamenti, Eljif Elmas avrebbe infatti accusato un problema muscolare alla coscia sinistra saltando quindi la sessione. Le condizioni del macedone saranno quindi da valutare nei prossimi giorni in vista delle importanti sfide contro Frosinone (Coppa Italia) e Roma, ma appare lampante che il centrocampista sarà out dalla lista dei convocati per Napoli-Cagliari.

Nuovi guai dunque per gli azzurri, che contro i rossoblu scenderanno in campo con una coperta molto corta in centrocampo. La perdita della fondamentale pedina Elmas, vero e proprio jolly da utilizzare a partita in corso, potrebbe infatti aver penalizzato le scelte di Mazzarri nel ruolo ed in generale in vista del match. A far però tornare leggermente il sorriso ai supporter gli ulteriori annunci sugli infortunati, dato che Mathias Olivera ha svolto quest’oggi lavoro personalizzato. L’uruguagio corre dunque verso il proprio recupero che avverrà ad inizio 2024, mentre potrebbe essere finalmente giunta la svolta sul fronte Mario Rui.

Il portoghese ha infatti svolto metà seduta d’allenamenti in gruppo e metà seduta in singolo, svolgendo allenamento personalizzato. Gli ultimi esami per il portoghese verranno dunque condotti nelle prossime ore, ma il sentore comune è quello di un Mario Rui rientrante nella lista dei convocati per Napoli-Cagliari.