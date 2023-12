Tifosi scatenati: l’ultima news fa sorridere il Napoli

Sorprendono i numeri in casa Napoli, dove il tifo si prospetta tornare presente e compatto dopo le iniziali difficoltà. I dati non lasciano dubbi.

I tifosi del Napoli sperano vivamente in un momento di forma ritrovato per i propri beniamini, tornati al successo contro il Braga in Champions League. Accantonato infatti il filotto di sconfitte per gli uomini di Mazzarri, in grado di sfatare anche il tabù del basso rendimento al Maradona. In attesa di scoprire quindi se tale momento positivo sarà destinato a durare, nuovi dati positivi giungono in sede azzurra. Essi riguardano quindi i numeri di vendita dei biglietti inerenti a Napoli-Frosinone, che viaggiano spediti e sulle onde dell’entusiasmo (si spera) ritrovato.

Napoli-Frosinone, tante presenze anche in Coppa Italia

Dopo aver trovato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, ed in attesa del ritorno alla vittoria in campionato, il Napoli si prepara a dare inizio anche al proprio percorso in Coppa Italia. La competizione Nazionale tornerà infatti a toccare le mura del Maradona martedì 19 dicembre alle ore 20.45, dopo un precedente non del tutto idilliaco. La sconfitta contro la Cremonese agli ottavi sotto il diluvio di Fuorigrotta ancora riecheggia nelle menti dei supporter partenopei, pronti a scacciare via tale incubo contro il Frosinone. Dopo quanto visto in campionato, i giallo-blu daranno infatti il via (e si spera non fine) anche alla Coppa Italia degli azzurri, con l’ex San Paolo pronto a ruggire nei confronti degli avversari.

Nonostante la ‘poca rilevanza’ della sfida, i tifosi del Napoli hanno difatti risposto “presente” all’appello della società, svuotando gran parte del Maradona già nella settimana antecedente. Stando a quanto visibile su Ticketone, questa appare quindi essere la situazione attuale dei tagliandi disponibili:

Curva A inferiore : disponibilità media per biglietti a partire da 10€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 10€; Curva B inferiore : disponibilità media per biglietti a partire da 10€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 10€; Distinti inferiori : ultimi posti disponibili per biglietti a partire da 20€;

: ultimi posti disponibili per biglietti a partire da 20€; Distinti superiori : disponibilità bassa per biglietti a partire da 30€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 30€; Tribuna Nisida : disponibilità bassa per biglietti a partire da 35€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 35€; Tribuna Posillipo: disponibilità media per biglietti a partire da 50€;

Oltre al classico sold-out registrato nei due anelli superiori delle curve, emerge anche un tutto esaurito quasi raggiunto nell’anello inferiore dei distinti. Le basse disponibilità in Tribuna Nisida e nei distinti superiori evidenziano inoltre un possibile pienone in gran parte dei settori dello stadio, pronto a tornare ruggente come un tempo. I dati già intravisti per la sfida contro il Cagliari sono infatti stati confermati anche dalla situazione in vista di Napoli-Frosinone.

N.B. i biglietti ancora disponibili sono accessibili anche ai tifosi sprovvisti di abbonamento o SSC Napoli Fan Stadium Card.