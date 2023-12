A Napoli torna l’entusiasmo: il dato in vista del prossimo match

Dopo Napoli-Braga, alle pendici del Vesuvio potrebbe essere tornato l’entusiasmo all’apparenza perso. Il dato parla abbastanza chiaro.

Ottavi di finale di Champions League raggiunti per il Napoli, tornato a vincere in quel del Maradona dopo le ultime e buie uscite. Gli azzurri, nonostante qualche difficoltà iniziale, sono infatti riusciti a sbloccare sin da subito il match, grazie ad un rocambolesco autogol seguito da un’altrettanto rocambolesca rete di Victor Osimhen. L’immediato raddoppio partenopeo ha così indirizzato l’andazzo della sfida già nel primo tempo, con i ritmi che si sono quindi notevolmente e comprensibilmente abbassati.

L’importante era infatti raggiungere il risultato sperato, che ha permesso non solo a Mazzarri ed i suoi di approdare tra le migliori 16 d’Europa, ma anche di riportare in piazza un entusiasmo apparso in fase calante. Sono infatti emblematici e chiari i dati in vista di Napoli-Cagliari, sfida valida per il 16° turno di Serie A e prevista al Maradona per le ore 18 di sabato 16 dicembre.

Napoli-Cagliari, i biglietti ancora disponibili

La vittoria maturata al Maradona contro il Braga, oltre ad aver spedito i partenopei agli ottavi di finale si Champions League, ha contribuito a sfatare un triste tabù da qualche tempo creatosi in quel di Napoli. Gli azzurri sono infatti tornati al trionfo in quel di Fuorigrotta, dove il record stagionale recita ora 3 vittorie, 2 pareggi ed addirittura 5 sconfitte. L’assoluta negatività di tali numeri potrebbe però esser stata spazzata via appunto dal trionfo sui portoghesi, che tanto entusiasmo ha portato tra i tifosi del Napoli. I supporter sono infatti pronti a popolare nuovamente le tribune del Maradona, visti i dati inerenti alla prossima sfida di Serie A contro il Cagliari. Di seguito, la situazione dei tagliandi per il match stando a quanto apparso su Ticketone:

Curva A inferiore : disponibilità media per biglietti a partire da 20€;

: disponibilità media per biglietti a partire da 20€; Curva B inferiore : disponibilità bassa per biglietti a partire da 20€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 20€; Distinti inferiori : ultimi posti disponibili per biglietti a partire da 45€;

: ultimi posti disponibili per biglietti a partire da 45€; Distinti superiori : disponibilità bassa per biglietti a partire da 60€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 60€; Tribuna Nisida : disponibilità bassa per biglietti a partire da 75€;

: disponibilità bassa per biglietti a partire da 75€; Tribuna Posillipo: disponibilità media per biglietti a partire da 100€;

Sold-out, come ormai di consueto, gli anelli superiori delle due curve, mentre il settore ospiti, cui vendita tagliandi è partita da qualche giorno, presenta una disponibilità ancora alta in termini di biglietti. Dati ben più idilliaci, questi, rispetto a quanto visto contro il Braga. Nella recente sfida con i portoghesi infatti, anche a causa delle ultime prestazioni azzurre, ampie difficoltà di vendita erano state registrate, soprattutto in settori quali Tribuna Nisida e Distinti superiori. Tali intoppi appaiono però superati in vista del match contro il Cagliari, con il Maradona indirizzato verso un sold-out o poco meno.

N.B. i biglietti ancora disponibili sono accessibili anche ai tifosi sprovvisti di abbonamento o SSC Napoli Fan Stadium Card.