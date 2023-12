Mercato Napoli, svelati i due prossimi acquisti: rivelazione in diretta

Arriva l’annuncio in diretta in merito al calciomercato del Napoli. Svelati quindi gli obiettivi di De Laurentiis, Meluso e Micheli.

Si avvicina sempre più l’inizio della sessione invernale di mercato, dove il Napoli sarà senz’altro chiamato ad intervenire. Il divario tra gli azzurri e le prime della classe dovrà infatti essere colmato anche dal lavoro di Micheli e Meluso in quanto ad acquisti, con i partenopei che necessitano portare nuova acqua al proprio mulino. E mentre in giro si parla di possibile tesoretto stanziato da De Laurentiis nonché dei primi possibili movimenti targati Napoli, ecco arrivare la rivelazione in diretta da parte dell’esperto di mercato.

Calciomercato Napoli, il punto della situazione

Uno dei reparti per la quale il Napoli è chiamato a prestare principalmente attenzione è senz’altro il centrocampo. Apparso già scarico in molte uscite stagionali, quest’ultimo vede ancora la presenza di un Demme fisso in panchina, nonché di un Anguissa che saluterà momentaneamente in quel di gennaio, causa Coppa d’Africa. Secondo l’esperto di mercato Ciro Venerato, intervenuto al TgSport RAI, la mediana sarà dunque il primo reparto in cui gli azzurri agiranno. Profili del calibro di Mats Wieffer sono già apparsi di recente in ottica Napoli, ma non vi sono ancora certezze sul nome preferito da Meluso e Micheli.

Altro scenario che invece prospetta di aprirsi alle pendici del Vesuvio è senz’altro quello inerente alla difesa. Secondo Venerato infatti, il Napoli interverrà si sulla propria retroguardia, ma non sul proprio blocco di centrali. I dirigenti partenopei sarebbero infatti alla ricerca di un terzino destro di riserva da affiancare a Di Lorenzo, con il tutto che quindi conferma le voci inerenti ad un nuovo prestito in quel di gennaio per Zanoli. In entrambi i casi, chiaramente, giungeranno nuovi aggiornamenti in futuro.