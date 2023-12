Beffa Napoli, De Laurentiis sorpreso dalla Juventus

Un nuovo capitolo della storia fra Juventus e Napoli potrebbe vedere i bianconeri trionfare. Giuntoli è pronto a beffare De Laurentiis.

Come al solito, Juventus-Napoli ha avuto modo di dimostrare al mondo di non essere una sfida destinata a concludersi con il fischio finale. Dopo l’1-o dell’Allianz Stadium infatti, molti sono stati i motivi per continuare ad infiammare la storica diatriba fra bianconeri ed azzurri. Fino ad oggi, però, ancora nessuno scenario di mercato si era palesato d’innanzi alle due compagini, protagoniste però delle ultime voci. In particolare infatti, Giuntoli sarebbe pronto a beffare nuovamente De Laurentiis, portandogli via un obiettivo da sotto al naso. Quest’ultimo risponde quindi al nome dell’ormai consueto Teun Koopmeiners.

Koopmeiners, il piano della Juventus sorprende il Napoli

In quel di Napoli, continua la ricerca indirizzata verso profili in grado di portare sostanza in quel di centrocampo. L’addio momentaneo di Anguissa a gennaio (Coppa d’Africa) ed il sempre meno spazio in gerarchia per Demme hanno infatti spinto nuovamente Meluso e Micheli sul mercato. In particolare, tra i vari nomi sondati dai due dirigenti azzurri spicca quello di Mats Wieffer, classe ’99 attualmente in forza al Feyenoord. A tale situazione però, il Napoli dovrà senz’altro affiancare quella inerente a Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024 e cui rinnovo appare ancora lontano.

Giorno dopo giorno, infatti, prende sempre più forma la possibilità di addio a parametro zero per il polacco, che in caso di partenza spingerebbe i partenopei a puntare su un solo ed unico obiettivo. Trattasi di Teun Koopmeiners, con la quale il Napoli ha un conto in sospeso risalente all’estate 2023. Dopo l’iniziale rifiuto da parte dell’Atalanta d’innanzi a i 45 milioni offerti da De Laurentiis, causa poche tempistiche per sostituire il calciatore, gli azzurri non hanno mai nascosto di voler nuovamente puntare l’olandese, ma ecco spuntare l’ostacolo da dietro l’angolo.

Chi se non Cristiano Giuntoli e la sua Juventus, quindi, per mettere i bastoni fra le ruote al Napoli, ampiamente sorpreso dallo stratagemma ideato dai bianconeri. Secondo TuttoJuve infatti, la Vecchia Signora avrebbe scelto di proprio Koopmeiners come figura da puntare a giugno, escogitando un piano per farla franca d’innanzi ai 50 milioni richiesti dall’Atalanta. Giuntoli ed il suo staff sarebbero difatti pronti ed intenzionati ad offrire una o più contropartite tecniche ai bergamaschi, ai fini di striminzire il prezzo di Koopmeiners fino a portarlo sui 25/30 milioni. Un sorpreso Napoli dovrà dunque fare di tutto per controbattere a tale scenario, con la Juventus che nel frattempo ragiona sui profili sacrificabili. Fra i vari, ad oggi, si contano anche Iling-Junior, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea.