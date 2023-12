Moggi accusa il Napoli: “La Figc in silenzio contro De Laurentiis!”

Luciano Moggi ha criticato il silenzio della Figc contro alcune parole espresse dal presidente del Napoli De Laurentiis.

Durissime le parole usate da Luciano Moggi contro il Napoli. L’ex dirigente degli azzurri e della Juve si è scagliato in modo durissimo in relazione ad alcune parole usate dal presidente De Laurentiis in precedenza.

Il presidente del Napoli aveva infatti provato a spiegare come mai il Napoli non stesse ripetendo il rendimento della scorsa stagione nel corso della cerimonia con cui l’artefice dell’impresa dello scorso anno, Luciano Spalletti, è stato proclamato cittadino di Napoli. Il patron ha affermato: “Vi prometto che lo vittoria dello Scudetto sarà ripetibile. Abbiamo sempre detto però che non si può vincere ogni anno se non con gli imbrogli. Ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse“.

Moggi attacca De Laurentiis

Moggi ha così detto la sua al riguardo nelle pagine del quotidiano Libero, esprimendosi in modo molto duro riguardo i toni usati dal patron azzurro.

Di seguito il suo intervento: “Una constatazione amara per i campioni d’Italia l’addio allo Scudetto. Osimhen all’uscita dal campo contro la Juve ha rievocato il 5-1 dello scorso anno e De Laurentiis gli ha fatto eco affermando che vince due Scudetti di seguito è possibile solo imbrogliando”

Poi arriva l’attacco: “Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al top sia in Italia che in Europa. La Figc, rimanendo in silenzio nell’occasione, ha dato l’impressione di avallare addirittura quanto dichiarato da De Laurentiis. Poteva almeno ribattere, per difendere la credibilità del calcio italiano. Al presidente per ripetersi bastava e avanzava riuscire a trattenere Spalletti e Giuntoli“