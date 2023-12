Juventus-Napoli, nuovo duello: sorpasso bianconero sul mercato

Ancora Juventus nel destino del Napoli, che potrebbe perdere un nuovo duello con i bianconeri. Il tutto, ovviamente, in ambito mercato.

Non è stato di certo un buongiorno quello che ha accompagnato i tifosi del Napoli all’indomani della sconfitta patita contro la Juventus. Il tonfo dell’Allianz Stadium ha infatti contribuito a scoperchiare un nuovo vaso di pandora per i partenopei, ancora spreconi nel primo tempo e puniti da una delle poche sortite offensive degli avversari. La squadra di Mazzarri, grazie al gol di Gatti, ha di conseguenza anche abdicato matematicamente dal quarto posto in classifica, rischiando ora la sesta piazza ed un -14 dalla vetta da Campioni d’Italia. Come se tutto ciò non bastasse, un nuovo duello tra Juventus e Napoli è pronto ad essere portato in auge dall’ex Cristiano Giuntoli, pronto a sfruttare la ghiotta occasione per puntare sul calciatore già sondato in passato dagli azzurri.

Cherki, la Juventus punta l’obiettivo del Napoli

Dopo la sfida vinta dai bianconeri all’Allianz Stadium, continua il duello fra Juventus e Napoli. Questa volta, però, a distanza, e soprattutto in ottica mercato. Giuntoli sarebbe infatti pronto ad inserirsi in corsa per un talento sondato da parecchi club, sbaragliando la concorrenza costituita anche dagli azzurri. In particolare, il profilo a cui si fa riferimento è quello di Rayan Cherki, trequartista o ala classe 2003 in forza al Lione. Il franco-algerino ha infatti stregato numerose compagini in giro per l’Europa, dato il suo talento cristallino sbocciato prevalentemente nella scorsa stagione. Questo, in quanto l’annata 23/24 di Cherki è stata fin qui caratterizzata da un solo assist in 14 partite di Ligue 1 giocate, che rendono quindi una sorta di lontano ricordo i 5 gol e 6 passaggi vincenti maturati invece nel 22/23.

Tale crollo delle prestazioni però, ha ben presto rappresentato un’occasione ghiotta da cogliere per i tanti club sulle tracce dell’ala, dato che il valore di mercato del franco-algerino si è sostanzialmente abbassato. Ad oggi infatti, Cherki vale circa 20 milioni, con il rapporto qualità-prezzo in grado sin da subito di attirare Paris Saint-Germani, alcuni club di Premier League ed appunto il Napoli, che ha sondato il profilo sotto la gestione Garcia. Con l’esonero del tecnico però, gli azzurri hanno pian piano abbandonato la pista, lasciando ampi spazi alla concorrenza. Concorrenza che, neanche a dirlo, è rappresentata proprio dalla Juventus. I bianconeri, ingolositi dalla bassa valutazione di Cherki, starebbero infatti pianificando il colpo, per portare all’ombra della Mole un vero e proprio talento generazionale. Giuntoli scalda quindi il motore, mentre la Vecchia Signora si prepara a sovrastare nuovamente i partenopei.