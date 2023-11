Scontro De Laurentiis-Consiglio Comunale, arriva un altro attacco al presidente del Napoli

Non si placano le polemiche circa la situazione stadio in casa Napoli. Altri attacchi dal Comune giungono in direzione De Laurentiis.

Quanto detto da Aurelio De Laurentiis su Prime Video, in occasione di Real Madrid-Napoli, non è di certo passato inosservato. Le forti dichiarazioni da parte del presidente azzurro sul tema stadio sono state infatti accolte con gran dispiacere dal Comune di Napoli, sin da subito intervenuto in risposte pesanti verso il patron dei partenopei. Dopo Nino Simeone, intervenuto stamane tramite un post su Instagram, ecco arrivare anche le dichiarazioni di Sergio Colella. L’assessore, in occasione del Consiglio Comunale giornaliero, ha ulteriormente criticato De Laurentiis. Il tutto, rivelando anche scomode verità.

Comune di Napoli vs De Laurentiis, Colella rincara la dose

“Noi non attanagliamo nessuno, tanto meno il sindaco Manfredi che per Napoli fa fin troppo“. Ha dato il via così al proprio discorso Sergio Colella, assessore comunale intervenuto quest’oggi sul caso stadio. “Circa un mese fa abbiamo sostenuto un sopralluogo all’interno dello stadio e ci siamo imbattuti in cose inconcepibili. Molti dei locali dello stadio sono stati interamente brandizzati dal Calcio Napoli. All’interno ci fanno conferenze stampa, ritrovi, e il tutto non essendo i proprietari“, le parole di un visibilmente furibondo Colella, alquanto risentito dalle parole ad opera di De Laurentiis. “Fanno ciò che gli pare in una casa che non è la loro“, ha anche aggiunto l’assessore, prima di lasciarsi andare ad alcune dichiarazioni alquanto scomode:

“Non solo De Laurentiis paga un canone mensile di circa 850.000€ mensili per la concessione dello stadio, che per me sono cifre irrisorie, ma addirittura si permette di giudicare in maniera negativa il nostro operato. E lo fa utilizzando come metro di giudizio non ciò che noi facciamo per la città di Napoli ma solo in base a quanto denaro pubblico la sua squadra riceve da noi. A cosa mi riferisco? Al fatto che, nonostante la SSC Napoli abbia chiuso il 2023 con un bilancio in attivo di 80 milioni di euro, la festa Scudetto dello scorso giugno sia stata pagata con soldi pubblici. Parliamo di circa 700.000€ a carico di noi contribuenti spesi per festeggiare lo Scudetto”.

Retroscena forti e alquanto polemici quelli rivelati da Colella. Sul finire del discorso, quindi, è intervenuto anche Simeone, con alcune parole alquanto ironiche. “Vuole andare a Pompei per costruire lo stadio? Ci andasse, per fare una preghiera però“, ha aggiunto il consigliere in conclusione.