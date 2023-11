Il Consigliere Simeone replica a De Laurentiis: parole durissime verso il presidente del Napoli (VIDEO)

Dura risposta da parte del Comune di Napoli alle parole di De Laurentiis sul caso stadio. Le dichiarazioni sono da non perdere.

Real Madrid-Napoli non è stata caratterizzata dalle sole azioni viste sul campo. La sfida è stata anche teatro di alcune dichiarazioni alquanto forti ad opera del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, intervenuto nell’ampio pre-partita in onda su Prime Video. In particolare, ad una domanda posta da Fabio Cannavaro sul caso stadio, il patron si è lasciato andare a qualche frecciatina di troppo nei confronti del Comune di Napoli. Sotto accusa, in particolare, lo “juventino” sindaco Gaetano Manfredi nonché i consiglieri comunali. Proprio da questi ultimi arriva dunque la risposta al presidente, attaccato a sua volta da Nino Simeone.

Simeone risponde a De Laurentiis, le parole sullo stadio

“Se i consiglieri comunali smettessero di odiare il Napoli allora ci sarebbe qualche possibilità di vedere un Maradona ristrutturato“, le parole di De Laurentiis nel pre-partita Prime. Dichiarazioni alquanto forti, e che hanno sin da subito spinto il consigliere comunale Nino Simeone a prendere posizione sulla questione. Quest’ultimo è infatti intervenuto tramite un video rilasciato sul proprio profilo Instagram, in cui le frecciatine non sono venute meno.

“Caro presidente, io l’affetto per il Napoli lo mostro con la maglia azzurra, lei invece con questo“, ha dichiarato Simeone mostrando l’etichetta ed il prezzo della divisa da gioco. Chiaro riferimento alla critica maggiormente mossa negli anni nei confronti di De Laurentiis, ovvero quella di essere un semplice imprenditore interessato solo al denaro. “Risparmi i commenti quest’anno, che so come rimandarli indietro“, ha quindi concluso Simeone, chiudendo, per ora, il capitolo polemica stadio.