Kvaratskhelia-Real Madrid, le parole spaventano Napoli: “Sono certo che accadrà”

La sfida del Bernabeu è stata alquanto speciale per Khvicha Kvaratskhelia. Le parole sul georgiano hanno fatto però tremare i tifosi del Napoli.

Il Khvicha Kvaratskhelia visto sul terreno da gioco del Bernabeu non è stato di certo il migliore mai assaporato in maglia Napoli, spentosi dopo un ottimo inizio. La super sventagliata per l’inserimento di Di Lorenzo, in occasione del gol del momentaneo 0-1, aveva infatti lasciato sognare i tifosi, delusi però dal georgiano in due lampanti occasioni nel secondo tempo. Nonostante ciò e nonostante la sconfitta però, per Kvaratskhelia si è trattato di una sfida molto speciale. A rivelarlo, il padre Bardi, cui parole hanno però preoccupato i supporter del Napoli.

Bardi Kvaratskhelia spaventa il Napoli, le parole sul figlio Khvicha

In occasione di Real Madrid-Napoli, l’intera famiglia Kvaratskhelia si è recata in quel del Santiago Bernabeu per assistere alla sfida, al fianco di Geo Team. Proprio questi ultimi hanno quindi raccolto alcune dichiarazioni ad opera del padre del talento georgiano, Bardi, riportate anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. “Giocare contro il Real è stato speciale per Khvicha. In famiglia, tranne me, tutti sono tifosi blancos“, ha dichiarato li papà di Kvara, prima di pronunciare alcune parole in grado di far tremare Napoli.

“Giocare nel Real Madrid è il sogno di Khvicha fin da bambino. Sono sicuro che prima o poi ci riuscirà“, quanto aggiunto da Bardi. Dichiarazioni che hanno dunque messo sull’allerta i vari tifosi azzurri, anche a causa del già noto interesse blancos per il calciatore georgiano.