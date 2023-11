Florentino Perez chiama De Laurentiis: Napoli-Real possibile asse di mercato

Dai meandri della sfida tra Napoli e Real Madrid spuntano a sorpresa due possibili scenari di mercato. Le idee di De Laurentiis e Florentino Perez.

Riecheggerà ancora per molto nella testa dei tifosi napoletani quanto visto contro il Real Madrid in questa stagione. Al Maradona così come al Bernabeu, il copione è stato infatti lo stesso, con gli azzurri dapprima in vantaggio con grinta, poi rimontati sul 2-1 ed in grado poi di pareggiare nella seconda frazione. In terra spagnola vi era però nell’aria il sentore d’impresa, ma la sceneggiatura ha saputo essere squisitamente crudele anche in questa occasione, con la rete del 3-2 Real viziata dall’ennesimo episodio.

Se in quel di Fuorigrotta Meret fu esente da colpe nonché sfortunato sul timbro di Valverde, ad oggi pare alquanto difficile giustificare l’estremo difensore azzurri dopo lo strafalcione sul gol di Paz. Eppure, in quel di Napoli si recrimina maggiormente per il contropiede sfumato sul risultato di 2-2. La scelta del passaggio al centro da parte di Kvaratskhelia in favore di una conclusione verso la porta ha infatti rappresentato il vero e proprio sliding-door della partita, con il Napoli afflosciatosi poco dopo fino a subire il sorpasso nel finale.

La sfida ha però avuto modo di concretizzarsi non solo in campo, ma anche nei meandri della città di Madrid, dove un incontro tra De Laurentiis e Florentino Perez ha visto proprio Kvaratskhelia nuovamente protagonista.

Real Madrid-Napoli, clamorosa doppia idea di mercato

Si è concluso con una foto di rito con il sorriso nonché con un regalo da parte dei padroni di casa l’incontro pre-partita tra Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez. Lo scambio di battute fra i due è però andato oltre le consuete circostanze, spostandosi anche sul discorso mercato. Secondo l’odierna edizione de Il Mattino infatti, il patron dei blancos avrebbe confidato ad ADL di gradire molto il profilo di Khvicha Kvaratskhelia, da tempo seguito dal Real Madrid. Lo stesso Florentino avrebbe infatti rivelato di esser rimasto molto colpito dall’impatto del georgiano sui grandi palcoscenici, suggerendo ad un tentativo d’acquisto la prossima estate.

Non è quindi stato da meno il Napoli, con De Laurentiis che avrebbe risposto a tali affermazioni confidando di un interesse per Brahim Diaz. Sempre secondo Il Mattino infatti, la società azzurra sarebbe fortemente attratta dallo spagnolo, ex Serie A ed in uscita dal Real Madrid, a causa dell’estremo potenziale offensivo dei blancos che non hanno permesso al fu trequartista del Milan di esprimersi al meglio in questa stagione. L’incontro tra i due presidenti potrebbe dunque aver dato vita a più di qualche indizio di mercato in orbita Napoli.