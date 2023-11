ULTIM’ORA, Real Madrid in emergenza: Modric out per infortunio

Mercoledì sera il Napoli di Walter Mazzarri sarà di scena al Bernabeu per la sfida contro il Real Madrid, c’è emergenza totale per Ancelotti. I Blancos stanno vivendo un periodo estremamente complesso in questo momento della stagione, visto che ci sono una serie di infortuni molto pesanti che rischianon di compromettere il resto della stagione. Emergenza Real Madrid, anche Modric infortunato Ieri sera il Real Madrid ha giocato e vinto contro il Cadice una partita importantissima per la classifica di Liga. Ma le buone notizie riguardanti il risultato della partita sono state subito susseguite da pessimi aggiornamenti sulle condizioni di Luka Modric. Al termine della partita contro il Cadice, Carlo Ancelotti ha parlato di un problema fisico probabilmente irrisolvibile per Luka Modric, a poche ore dalla delicata sfida contro il Napoli. “Modric ha un sovraccarico ai muscoli posteriori della coscia“, ha annunciato Ancelotti che poi si è anche dato una “colpa”, ovvero quello di “averlo fatto giocare in una posizione difensiva che non gli appartiene“. È quasi certo, dunque, che l’ex centrocampista del Tottenham salterà la partita di Champions League contro il Napoli in programma mercoledì sera. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

ULTIM'ORA, Real Madrid in emergenza: Modric out per infortunio