Piena fiducia in Mazzarri, svolta Napoli: decisione a sorpresa di De Laurentiis

Con il rientro dei Nazionali comincia ufficialmente l’era Mazzarri-bis al Napoli, importante decisione del presidente De Laurentiis.

Sono state settimane complicate per il Napoli, che alla fine ha virato completamente la propria stagione cercando di trovare la sterzata giusta nel cambio di allenatore. Quindi via Rudi Garcia e braccia aperte per il ritorno in panchina di Walter Mazzarri.

Fine del commissariamento, piena fiducia di De Laurentiis in Mazzarri

Difficile ma non impossibile il compito affidatogli dal presidente Aurelio De Laurentiis, che si aspetta una risposta sul piano emotivo della squadra. Il tecnico di San Vincenzo deve, però, prima di tutto far fronte alla problematica degli infortuni, tanti in questo momento. Intanto prosegue il lavoro sul campo all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, dove vi è già una grossa novità rispetto agli scorsi giorni.

Come più volte raccontato, per dimostrare la propria vicinanza ad allenatore e squadra, da ormai circa due settimane il presidente Aurelio De Laurentiis presidiava Castel Volturno, assistendo a tutti gli allenamenti. Ebbene non solo è stato così per Rudi Garcia, anche l’inizio dell’avventura Mazzarri-bis la presenza del proprietario del club non è mancata, salvo poi prendere un’importante decisione nei giorni scorsi. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Tempi vecchi, ruggini passate. Ora si guarda nella stessa direzione: c’è di nuovo il bene del Napoli al centro del villaggio. Ed è anche per questo che De Laurentiis ha deciso di mettere fine al suo ultimo ruolo di commissario di campo, cosa che riteneva necessaria nelle ultime settimane dell’era Garcia e che invece ha già tolto dall’agenda degli impegni con il Mazzarri-bis. De Laurentiis è stato a Castel Volturno due giorni, mercoledì per il primo allenamento e poi il giorno seguente, poi ha lasciato che Walter prendesse in mano la situazione, come è solito fare e come è da prassi. Insomma, l’emergenza azzurra è finita, si volta pagina.

Dunque fine del “commissariamento” da parte di De Laurentiis che, invece, da ora in avanti dovrebbe lasciare maggior spazio ai metodi del “nuovo” allenatore.