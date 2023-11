Infortunati Napoli, già fatta una scelta per l’Atalanta: Mazzarri rinuncia a 4 titolari

Pessime notizie per Walter Mazzarri dall’infermeria azzurra. Il tecnico toscano costretto a rinunciare a ben quattro titolari.

Manca sempre meno al secondo debutto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano ha sostituito Rudi Garcìa dopo la sconfitta contro l’Empoli. Anche la prima avventura di Mazzarri sulla panchina azzurra è iniziata a stagione in corso. In quel caso, l’ex allenatore di Inter e Torino ha preso il posto di Roberto Donadoni dopo otto giornate di campionato. I tifosi azzurri, che mai dimenticheranno quel fantastico Napoli targato Mazzarri, hanno accolto favorevolmente il ritorno del tecnico di San Vincenzo sulla panchina azzurra. Il compito di Mazzarri, però, sarà tutt’altro che facile.

Negli ultimi mesi la squadra schierata in campo da Rudi Garcìa è sembrata sconnessa. I giocatori quasi non rispondevano agli impulsi lanciati dal mister francese. L’ex tecnico di Roma e Lione ha snaturato in pochi mesi una squadra che pareva una macchina perfetta. Fin da quando si è seduto sulla panchina del Napoli, Rudi Garcìa aveva un unico obiettivo in testa. Secondo lui, gli azzurri targati Luciano Spalletti erano diventati troppo prevedibili. Per tornare a vincere, dunque, c’era bisogno di nuove strategie che potessero permettere di creare pericoli alle retroguardie avversarie. Andando a cercare nuove soluzioni offensive, Garcìa ha finito per far crollare le certezze del Napoli.

L’esempio più evidente è certamente l’involuzione di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato uno dei migliori registi al mondo nella passata stagione. Garcìa, invece, ha preferito farlo giocare da rubapalloni lasciando il pallino del gioco a Piotr Zielinski e Frank Anguissa che registi non sono. Un’altra manifestazione della sciagurata gestione Garcìa è il numero di infortunati con cui anche Walter Mazzarri, ora, deve fare i conti.

Atalanta-Napoli, pessime notizie per Mazzarri

Sotto la gestione Spalletti, gli infortuni di natura muscolare sono stati veramente molto pochi. Gli azzurri, poi, in campo volavano e la preparazione atletica con Francesco Sinatti era ottima. Rudi Garcìa, appena arrivato a Napoli, ha deciso di portare i suoi fedelissimi tra cui il preparatore atletico Paolo Rongoni.

Scelta quella di Garcìa che sembra non aver pagato. Ora anche Walter Mazzarri deve fare i conti con gli infortunati e arrivano pessime notizie in vista della sfida contro l’Atalanta.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, Mazzarri dovrà rinunciare a ben quattro titolari. Meret e Mario Rui si sono fatti male contro l’Empoli. Il portoghese dovrà stare fuori un po’. Per Meret, il Napoli ha scelto la via precauzionale, anche perchè l’infortunio sembra più grave del previsto.

Per quanto riguarda Osimhen, invece, le speranze di averlo contro l’Atalanta sono pochissime. Secondo “Il Mattino” sarebbe un miracolo averlo in panchina. Molta accortezza da parte dello staff medico del Napoli per quanto riguarda Piotr Zielinski che è ancora alle prese con la tonsillite. Poche le speranze di averlo in panchina a Bergamo.