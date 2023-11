Guai Everton, torna di moda per il Napoli: occasione a basso costo

L’Everton sta vivendo un periodo estremamente complicato dal punto di vista societario: ci sarà l’epurazione dei calciatori migliori.

La squadra inglese ha ricevuto una pesantissima penalizzazione in classifica di 10 punti a causa del mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. E prossimamente potrebbe ricevere un’altra penalizzazione shock di -9 punti che condannerebbe i Toffees alla retrocessione in Championship con pochissime possibilità di salvezza. Attualmente la squadra di Liverpool è finita all’ultimo posto in classifica con 4 punti totali e potrebbe andare a -5.

Per questo motivo tanti calciatori dell’Everton possono andare via dal club inglese già nel calciomercato di gennaio e tanti altri alla fine della stagione, per il calciomercato estivo. E tra questi c’è anche un nome che interessa, molto, al Napoli.

Calciomercato Napoli, torna di moda l’esterno: addio Everton

La situazione dell’Everton mette a rischio la permanenza di alcuni dei calciatori migliori in maglia Toffees. Non tutti desiderano continuare il percorso con la squadra blu di Liverpool e già a gennaio possono salutare la tifoseria per vivere esperienze più stimolanti e “tranquille” dal punto di vista ambientale.

Il Napoli può approfittare della situazione che si sta venendo a creare per provare a strappare all’Everton uno dei calciatori che da sempre piace alla dirigenza partenopea e che, a gennaio o in estate, può essere acquistato a “prezzo di saldo”.

Il Napoili è sulle tracce di Vitaliy Mykolenko, difensore ucraino classe 1999 che in passato ha vestito la maglia dello Shakhtar Donetsk. Gli azzurri lo hanno seguito a lungo nelle ultime sessioni di mercato ma non hanno mai realmente affondato il colpo, favorendo l’Everton, abile a portare tra le proprie fila uno dei calciatori più interessanti del panorama est europeo.

Mykolenko è principalmente un terzino sinistro ma all’occorrenza sa giocare anche da difensore centrale e proprio questa sua duttilità portò il Napoli due stagioni fa a tentare i primi approcci con lo Shakhtar e con il suo entourage.

È uno di quei calciatori che ha molto mercato e che potrebbe lasciare l’Everton già a gennaio, considerata la situazione in classifica che si sta delineando. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2026 e non sarà facile strapparlo ai Toffees, anche se la situazione economica chiede assolutamente qualche cessione importante. Il suo valore si aggira sui 20 milioni di euro.

Sarebbe molto utile in ottica di un restyling della fascia sinistra, con Mario Rui e Olivera che in questo momento non sembrano essere due frecce non sostituibili nell’arco di Mazzarri.