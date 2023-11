Danimarca, Lindstrom sostituito per un problema fisico

Jesper Lindstrom è una delle incognite del Napoli di questa nuova stagione: si è fermato per infortunio, ecco cosa è successo.

Il calciatore danese ha iniziato da titolare la partita contro Irlanda del Nord, valevole come ultimo match del girone di qualificazione agli Europei in Germania del 2024.

Infortunio Lindstrom: ecco cosa è successo

L’attaccante danese del Napoli è al centro di un vortice di polemiche per il suo mancato utilizzo da parte di Rudi Garcia che non ha saputo valorizzare il suo talento. Ora toccherà a Walter Mazzarri capire quanto potrà essere utile agli azzurri e soprattutto in quale ruolo.

La partita tra Irlanda del Nord e Danimarca ha visto Lindstrom partire da titolare ma poi ha vissuto un momento di panico. Subito dopo l’inizio del secondo tempo è stato sostituito da Youssouf Poulsen, per una botta al piede.

Non è riuscito a continuare la partita e il ct ha preferito sostituirlo. Il Napoli è già in contatto con lo staff medico danese per capire l’entità dell’infortunio che, però, non pare essere altro che una forte contusione. Nella giornata di domani farà ritorno a Castel Volturno, verrà valutato dai medici e poi farà la conoscenza di Walter Mazzarri.