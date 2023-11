ULTIM’ORA Napoli, Zielinski lascia il ritiro della Polonia: diagnosticata l’angina

Problemi per Piotr Zielinski con la Nazionale polacca: lascia immediatamente il ritiro e fa ritorno a Napoli, ecco la diagnosi dei medici.

Il centrocampista azzurro è rimasto fuori nell’ultima partita della sua Nazionale ed era già noto che non avrebbe giocato neppure contro la Lettonia per l’ultima partita del girone per la Qualificazione ai prossimi Europei.

Zielinski torna a Napoli: diagnosticata l’angina

Le condizioni di Piotr Zielinski sono sotto l’attento e costante monitoraggio dei medici della Federazione polacca e di quelli del Napoli. Da giorni manifestava una sindrome influenzale “diversa” dalle solite e sono stati effettati tutti gli esami clinici del caso.

La Polonia ha diffuso una nota sui social network in cui ha annunciato che a Zielinski è stata diagnosticata una forma di angina, che lo ha costretto a fermarsi. Farà ritorno a Napoli in queste ore.

“Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l’angina”.

L’angina pectoris è una sindrome che si manifesta con forti dolori al petto e/o lungo la schiena, al braccio sinistro, al collo e alla mandibola. A questo si possono associare una serie di reazioni come sudorazione fredda e nausea.