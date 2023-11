Rinnovo Osimhen, idea geniale di De Laurentiis: svolta in arrivo per il Napoli

Il rinnovo di Osimhen è una delle priorità per il Napoli, con De Laurentiis che sta studiando varie opzione e pare aver trovato quella giusta.

In casa Napoli c’è un’aria nuova dopo l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Il tecnico di San Vincenzo, alla seconda esperienza all’ombra del Vesuvio, dieci anni dopo l’ultima volta, ha portato una ventata di entusiasmo in un ambiente depresso dopo i risultati deludenti ottenuti a inizio stagione con Rudi Garcia in panchina. Sensazioni – quelle portate dal nuovo allenatore – che saranno fondamentali per sperare in una ripartenza della squadra campione d’Italia.

E mentre sul piano tecnico ora toccherà a Mazzarri rialzare il livello delle prestazioni del Napoli, a livello societario la dirigenza continua ad essere impegnata sulla questione relativa ai rinnovi dei contratti. Vanno ancora sistemati i contratti di calciatori titolari come Piotr Zielinski e Alex Meret, su cui ci sono stati i primi abboccamenti da parte di altri club di Serie A. La questione principale, però, è quella che riguarda il futuro di Victor Osimhen, attaccante principe dei cannonieri dello scorso campionato.

Osimhen, l’idea del Napoli è proporre un rinnovo ponte con inserimento di una clausola rescissoria

Come risaputo, l’accordo con il Napoli scade il 30 giugno 2025. Ciò vuol dire che senza un rinnovo di contratto, De Laurentiis nella prossima estate si ritroverà con uno dei migliori centravanti al mondo con un solo anno dalla scadenza. Non la condizione ideale per un club, anche in caso di cessione. Infatti il prezzo sarebbe sicuramente orientato al ribasso vista la poca forza contrattuale della società napoletana. Ecco perché il presidente del Napoli sta valutando le varie opzioni in suo possesso.

Gli incontri con l’agente di Osimhen si susseguono, ma al momento sembra improbabile pensare a un accordo che preveda un rinnovo pluriennale. Anche in virtù delle differenze posizioni economiche. Dunque si fa largo un’altra possibilità, che renderebbe tutti soddisfatti. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Napoli pare sia orientato a proporre all’attaccante un rinnovo ponte. Ovvero il prolungamento di un solo anno, quindi fino al 30 giugno 2026, anche a cifre più alte di quelle attualmente percepite.

Una mossa che servirebbe intanto a Osimhen di garantirsi uno stipendio da top player assoluto, ma soprattutto al Napoli di presentarsi sul prossimo mercato con un potenziale contrattuale decisamente più ampio. La novità riguarderebbe anche l’inserimento nel nuovo contratto di una clausola rescissoria mediamente alta, che potrebbe variare tra i 120 e i 150 milioni di euro (la cifra è ancora da stabilire, ndr). Una soluzione che permetterebbe al Napoli di non svendere il suo patrimonio più importante, ma che lascerebbe al calciatore una via d’uscita immediata e accessibile i caso di offerta importante.