Meret lascia il Napoli? Futuro in dubbio, ci sono già due richieste dalla Serie A

Il portiere azzurro Alex Meret può rientrare tra i calciatori cedibili nella prossima sessione di calciomercato, ci sono già due pretendenti.

Una stagione decisamente sottotono vissuta dal Napoli fin qui. Un vero paradosso se consideriamo che i partenopei sono i campioni d’Italia in carica. Evidente come i tanti cambiamenti, in particolare in panchina con l’addio a Spalletti, abbiano creato confusione nella squadra, che non è riuscita ad adattarsi alle richieste di Rudi Garcia. E come spesso accade nel calcio, quando i risultati non soddisfano, a pagare è l’allenatore. Eppure non tutti i problemi del Napoli sono da ritrovare in campo, anche alcune situazioni contrattuali – con tutta probabilità -, stanno incidendo sulle prestazioni dei calciatori.

Roma e Fiorentina guardano in casa Napoli, piace Alex Meret

In particolare le situazioni relative ai giocatori con contratto in scadenza, o vicino alla scadenza, alimentano voci che possono indurre a distrazioni. Ovviamente i casi di Osimhen e Zielinski sono quelli più “rumorosi”, essendo titolari inamovibili del Napoli dello scudetto e non solo. Con i loro procuratori si sta discutendo dei rinnovi, eppure c’è un altro giocatore tra i titolari ad avere il contratto in scadenza a breve. Si tratta di Alex Meret, con cui l’accordo scade il 30 giugno 2024, anche se il Napoli ha la possibilità di esercitare un’opzione che prevede l’allungamento della scadenza di un ulteriore anno.

Di fatto, Meret è legato al Napoli potenzialmente fino al 2025, ma pure se dovesse essere esercitata l’opzione, nella prossima estate i partenopei si ritroverebbero con l’estremo difensore nuovamente in scadenza di contratto. Una condizione non facile da gestire, che porta la società a fare le opportune valutazioni: meglio prolungare il contratto, puntando ancora su Meret, oppure cederlo al miglior offerente in estate?

Un dubbio che porterà sicuramente il Napoli a fare le dovute riflessioni, anche in virtù di un rendimento abbastanza altalenante. A tal proposito, dopo gli interessi da parte di Premier League arrivati la scorsa estate, per il portiere campione d’Italia sono arrivati abboccamenti anche dalla Serie A. In particolare – riporta tuttomercatoweb.com – Roma e Fiorentina sono particolarmente interessate all’evoluzione contrattuale di Meret.

I giallorossi, molto probabilmente, sostituiranno Rui Patricio nella prossima stagione. I viola, dal canto loro, sono alla ricerca di un estremo difensore di altissimo livello che possa innalzare il livello della squadra allenata da Vincenzo Italiano: Terracciano e Christensen, arrivato in estate, non convincono a pieno e Meret potrebbe rappresentare quell’upgrade ricercato dalla Fiorentina. Di certo, nelle prossime settimane, il Napoli dovrà sistemare anche la questione relativa al portiere, con Meret che ha già dato ampia disponibilità al club per trattare un ulteriore rinnovo del contratto.