Napoli, novità sull’infortunio di Osimhen: le condizioni

L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli: il calciatore nigeriano è fermo da diverse settimane e ora corre verso il recupero.

Nella giornata di ieri ha fatto la conoscenza del nuovo allenatore, Walter Mazzarri, e non si era allenato per un leggero stato influenzale che non gli ha permesso di tornare a riprendere l’iter riabilitativo.

Napoli, infortunio Osimhen: le ultime sulle condizioni

Questa mattina il Napoli si è ritrovato al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Atalanta. Mazzarri ha iniziato a lavorare sulla prossima sfida pur non avendo a disposizione gran parte della rosa, visto che in molti sono nei ritiri con le rispettive Nazionali.

L’allenamento odierno ha portato novità importanti anche per Victor Osimhen che ora sembra sulla via del recupero per la partita tra Atalanta e Napoli di sabato 25 novembre.

Il club, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il reporto di allenamento quotidiano.

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico. Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo.