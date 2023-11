Insigne via dal Toronto, torna al Napoli? L’ex agente svela l’intenzione

L’ex capitano del Napoli è tornato dal Canada ed è in città, si susseguono già le voci di mercato: sarebbe possibile rivedere Insigne in azzurro?

L’avventura di Lorenzo Insigne in Canada non sta andando come sperato. Risultati negativi e prestazioni non all’altezza, l’ex capitano del Napoli non sta vivendo un momento felicissimo per la propria carriera. Ecco perché l’avventura con il Toronto FC potrebbe concludersi ben prima di quanto immaginato.

Insigne ancora al Napoli, l’ex agente esclude il possibile ritorno

Nelle scorse ore, infatti, “Lorenzo il Magnifico” è tornato nella sua Napoli, godendo di alcuni giorni di relax. La notizia ha subito fatto scattare l’allarme su un suo possibile addio alla MLS. Secondo quanto filtra, l’idea di Insigne sarebbe quella di tornare in Europa o comunque provare una nuova esperienza professionale.

In molti, però, visti anche i tanti recenti ritorni al Napoli partendo da Walter Mazzarri in panchina, si sono chiesti se anche per Insigne ci fosse una possibilità di ritorno in azzurro. Una probabilità assai remota, visto anche l’organico dei partenopei decisamente abbondante in attacco.

A smentire ogni possibilità di ritorno in azzurro, ci ha pensato il suo storico agente, Antonio Ottaiano. Il procuratore della prima fase di carriera di Insigne ha commentato le voci di mercato che stanno accostando l’ex capitano al Napoli nel corso di un’intervista concesso al programma “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Insigne torna a Napoli? No“, questa la secca e categorica risposta dell’ex agente di Lorenzo Insigne, che quindi spegne ogni possibile chiacchiericcio su un clamoroso ritorno in azzurro.