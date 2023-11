C’è il Liverpool di Klopp per il futuro: assalto già a gennaio

Il Napoli ha iniziato a studiare per il futuro e la prossima stagione potrebbe vedere un’altra mini rivoluzione: c’è un addio inaspettato.

Gli azzurri sono chiamati a riprendere il cammino positivo nelle prossime settimana dopo una prima parte di stagione tutt’altro che felice che ha fatto dimenticare la festa Scudetto avvenuta solo pochi mesi fa. In estate c’è stato un grosso cambiamento a livello strutturale, con l’addio di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli che non sono stati sostituiti a dovere.

Il futuro del Napoli si decide già in queste ore ma la proiezione della dirigenza è già verso il futuro e verso le mosse di calciomercato che andranno necessariamente messe a punto prima di Natale.

Calciomercato Napoli, assalto a gennaio: c’è il Liverpool

La stagione del Napoli ha portato le big eurpoee a voler approfittare dei problemi noti a tutti per cercare di convincere alcuni dei calciatori migliori a dire addio nel prossimo futuro e vivere una nuova esperienza.

Da tempo il Liverpool studia in casa Napoli per riuscire a strappare qualche big alla squadra di Aurelio De Laurentiis che, però, ha sempre avuto richieste economiche altissime. Per gennaio, però, i Reds sono intenzionati a provarci sul serio e se non riusciranno a chiudere l’acquisto saranno pronti a strappare il “sì” del calciatore per l’estate.

Stiamo parlando di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco piace da molto tempo a Jurgen Klopp che spesso in passato ha tentato qualche approccio per portarlo in Premier League, ma non si è mai riusciti ad affondare realmente il colpo. La situazione contrattuale del classe ’94, però, ora è molto complessa e delicata e potrebbe portare la squadra inglese a tentare un approccio concreto.

Secondo il Daily Mail il Liverpool proverà ad acquistare Zielinski a gennaio, forte anche della stagione negativa che sta vivendo ora il Napoli. E se non dovesse riuscire a concretizzare l’affare per acquistarlo in inverno, allora si proverà a trovare l’accordo definitivo per l’estate, con la firma sul pre-contratto che porterebbe Zielinski al Liverpool a parametro zero.

Il Napoli vorrebbe trattenere Zielinski anche per il futuro e fargli firmare un nuovo contratto a lungo termine. Al momento le trattative con il suo entourage sono ferme e sembrano complicate da riaprire.

In estate è stato offerto un rinnovo pluriennale ma con cifre al ribasso che non hanno permesso la firma e l’idea della dirigenza non è cambiata. Per questo motivo il futuro di Zielinski sembra lontano dal Napoli e l’offerta del Liverpool potrebbe essere molto invitante.