Spalletti emozionante sul Napoli: “Mi dispiace per i calciatori”

Luciano Spalletti ha parlato del momento del Napoli dalla Hall of Fame dell’Italia: il ct della Nazionale è stato molto emozionante.

La Nazionale torna in campo nei prossimi giorni, con un doppio impegno fondamentale per la qualificazione ai prossimi Europei in Germania 2024. Gli Azzurri hanno bisogno di vincere per scalare posizioni in classifica.

Spalletti sul Napoli: “Mi dispiace per i calciatori”

Luciano Spalletti è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa alla Hall of Fame del Calcio Italiano. L’ex allenatore del Napoli ha risposto anche a domande sul club azzurro e sul momento complicato della sua vecchia squadra.

“C’è un rapporto profondo nei club, diventa più facile modellare una squadra come si vuole. Il Napoli ha dei grandissimi calciatori, non va dimenticato“, ha annunciato Spalletti dal ritiro di Coverciano, come raccolto dalla redazione di spazionapoli.it.

Scudetto con il Napoli? “Mi hanno dato tutta la loro disponibilità per riuscire a creare un corpo unico che tutti i giorni lavorava con serietà alle richiesta fatte da parte mia“, ha confessato Spalletti che poi ha anche rivelato quando fosse “un po’ più facile creare sensazioni particolari in un ambiente sano. È una roba che viene dal cuore perchè la vivono così“.

Infine Luciano Spalletti chiude il suo intervento sul Napoli parlando del momento attuale “Mi dispiace molto per il momento – ha spiegato Spalletti – sono legatissimo ai calciatori, il mio pensiero va a loro perché so quanto ci mettono per far bene la loro professione“.