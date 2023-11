“Perché abbiamo subito gol”, Garcia stizzito: la spiegazione sulla rete dell’Union Berlino

Il risultato finale di Napoli-Union Berlino ha contribuito a stizzire sia tifosi che calciatori. Stizzito quindi anche Garcia, intervenuto così sul gol concesso.

Napoli-Union Berlino non è senz’altro finita con il risultato che tutti i tifosi azzurri speravano. Dopo la rete di Politano ed il buon primo tempo infatti, gran parte dei partenopei erano speranzosi di un buon risultato da portare a casa. Invece, la squadra tedesca è riuscita a sfatare un tabù composto da ben 12 sconfitte consecutive, con un punto fondamentale ai fini del morale Union.

Il tutto è quindi arrivato tramite un contropiede super ad opera di Becker e Fofana, in grado di sorprendere una difesa azzurra totalmente sguarnita. Un errore di certo non passato inosservato, e commentato anche da uno stizzito Rudi Garcia.

Così come Matteo Politano, anche il mister del Napoli Rudi Garcia è rimasto alquanto stizzito dal gol del pareggio siglato dall’Union. L’errore difensivo dei partenopei è stato quindi commentato a Sky dal tecnico francese, che ha provato così a spiegarne l’evolversi. La motivazione rilasciata da Garcia ha quindi spiazzato gran parte dei tifosi:

“Il gol ci ha rovinato perché meritavamo di vincere. La nostra gara è stata ottima, all’intervallo ci eravamo detti di fare il secondo gol ma questo ci è mancato. Gol del genere non si possono prendere, soprattutto in vantaggio. Di solito rimaniamo con 4 uomini dietro quando siamo sopra. Credo però che il calcio d’angolo sia stato battuto troppo velocemente, senza darci il tempo di schierarci in difesa”.