Politano non ci sta: “Non si può pareggiare così”, il commento dopo Napoli-Union

Arrivano le parole di Politano in seguito a quanto visto durante Napoli-Union Berlino. Le parole dell’esterno sulla sfida.

Si ferma incredibilmente il Napoli di Rudi Garcia, in grado di concedere un punto all’Union Berlino dopo 12 sconfitte consecutive. Fofana ha infatti risposto alla rete di Politano dopo un contropiede fulmineo, che ha sbaragliato la difesa azzurra tra l’incredulità generale. Nel frattempo, proprio l’autore del vantaggio Napoli è intervenuto con alcune dichiarazioni inerenti al doloroso pareggio, nell’immediato post-partita.

Napoli-Union Berlino, le parole di Politano

Raggiunto dai microfoni di Sky, Matteo Politano ha commentato l’inatteso pareggio trovato dal Napoli contro l’Union Berlino. Uno scosso esterno ha quindi commentato la rete subita, lasciando pochi dubbi nella propria analisi. “Quello che è successo stasera è inspiegabile, non si possono prendere gol così. Abbiamo creato tanto e loro non hanno mai tirato, ma non è bastato“, le parole di Politano, che ha continuato tirando in ballo le prossime sfide di Champions League.

“Dobbiamo lavorare per vincere le prossime due gare del girone. Il mio momento di forma? Sento la fiducia del mister e cerco di ripagarla con gol ed assist. Lavoro ogni giorno per riuscire in questo“, ha quindi concluso l’esterno, regalando qualche parola anche sulle proprie ultime prestazioni. Resta però la rabbia ed il dolore per quanto accaduto sul terreno da gioco.