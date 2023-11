Napoli-Union Berlino, De Laurentiis insoddisfatto? Cos’è successo al Maradona

Emergono nuovi e pungenti retroscena direttamente dai meandri del Diego Armando Maradona. Il protagonista è Aurelio De Laurentiis.

Nuovi punti persi in casa Napoli dopo la sfida contro l’Union Berlino, in grado di regalare ai tedeschi il primo punto dopo 2 mesi caratterizzati da 12 sconfitte consecutive. Uno stop alquanto sorprendente per gli azzurri, cui partita è stata senz’altro sufficiente ma poi macchiata da un errore imperdonabile. L’errata disposizione difensiva sull’azione della rete dell’Union ha infatti fatto rabbrividire gran parte del tifo partenopeo, shockato quindi dal retroscena emerso da poco dai meandri del Maradona. Il protagonista è addirittura Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis al Maradona, il retroscena sul presidente azzurro

Inquadrato in preda al rammarico in tribuna, Aurelio De Laurentiis è stato quest’oggi protagonista di un nuovo e sorprendente evento all’interno dello stadio Maradona. Secondo Canale 21 infatti, il patron del Napoli avrebbe lasciato lo stadio molto più tardi del previsto, pressoché intorno alle ore 23. Vale a dire, circa 2 ore dopo il fischio finale della sfida contro l’Union Berlino.

Le prime ipotesi non hanno quindi tardato ad arrivare, con la stessa Canale 21 che potrebbe aver rivelato un retroscena alquanto significativo. Il motivo dietro tale prolungata permanenza di De Laurentiis al Maradona potrebbe infatti essere racchiusa dietro ad un nuovo colloquio tra squadra, presidente e Rudi Garcia. Da non sottovalutare, quindi, anche la presenza nell’impianto di Victor Osimhen e del proprio agente Calenda, che potrebbero aver “costretto” il presidente azzurro a lasciare lo stadio più tardi del previsto.