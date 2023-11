Tifosi del Napoli in festa, bellissima sorpresa allo stadio Maradona

Non è passata inosservata la diapositiva regalata da Napoli-Union Berlino. Tifosi azzurri in festa visto quanto accaduto al Maradona.

Napoli-Union Berlino ha avuto modo di tenere in scacco l’intera città campana nel corso degli ultimi due giorni. Fra tifo sugli spalti e scontri nelle ore antecedenti al match infatti, all’ombra del Vesuvio l’incontro di Champions League è stato vissuto a pieno. La stessa gara ha inoltre regalato un’ulteriore diapositiva ai tifosi, speranzosi dopo quanto accaduto tra le tribune del Maradona.

Napoli-Union Berlino, Osimhen presente al Maradona

Che Osimhen fosse tornato in quel di Napoli dopo il soggiorno prolungato in Nigeria era una news risaputa. In molti però sono rimasti sorpresi da quanto inquadrato dalle telecamere durante il corso del match azzurro contro l’Union Berlino. Le immagini Sky hanno infatti mostrato proprio la punta nigeriana seduta in tribuna, al fianco del proprio procuratore Roberto Calenda.

Il tutto ha fatto quindi sperare i tifosi azzurri, che hanno colto la diapositiva come possibile segnale inerente al rinnovo di Osimhen, vista la presenza nell’impianto anche dell’agente. A far però storcere il naso, la posizione in tribuna dell’attaccante, apparso distante dalla poltroncina occupata invece dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.