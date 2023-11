Garcia non perde la speranza: “Accadrà al Maradona”, poi il commento sul gol dell’Union Berlino

Ai microfoni di Sky arriva l’uomo più atteso. Le parole di Rudi Garcia nell’immediato post Napoli-Union Berlino.

Ha avuto nuovamente modo di deludere i propri tifosi il Napoli, incapace di trovare un successo al Maradona da ben 42 giorni. Dopo la sconfitta con la Fiorentina ed il pari contro il Milan infatti, gli azzurri sono riusciti a mancare il successo anche contro l’Union Berlin, reduce da 12 sconfitte consecutive in stagione. Rimandato dunque il discorso qualificazione agli ottavi di finale per il Napoli, che ha ora ben altri problemi da risolvere.

Troppi gli errori visti infatti in partita, tra pessima gestione dei cambi, contropiedi concessi a difesa sguarnita ed alcuni problemi di comunicazione tra compagni nel finale. Sul caso è quindi intervenuto Rudi Garcia, intervistato dai microfoni di Sky a fine gara.

Napoli-Unio Berlin, le parole di Garcia

Fatica ancora in Champions il Napoli, che dopo lo stop con in Real Madrid e le vittorie risicate contro Braga ed Union Berlino si ferma anche nel ritorno con i tedeschi. La rete di Politano non è infatti bastata alla squadra azzurra per imporsi sui giallorosso, che hanno pareggiato grazie ad un gol di Fofana in contropiede. Proprio inerenti alla rete subita, quindi, le prime parole di Garcia:

“Il gol ci ha rovinato perché meritavamo di vincere. La nostra gara è stata ottima, all’intervallo ci eravamo detti di fare il secondo gol ma questo ci è mancato. Gol del genere non si possono prendere, soprattutto in vantaggio. Di solito rimaniamo con 4 uomini dietro quando siamo sopra. Credo però che il calcio d’angolo sia stato battuto troppo velocemente, senza darci il tempo di schierarci in difesa”.

Poi, il tecnico ha cercato di rassicurare in merito alla mancanza di vittorie casalinghe, sottolineata in precedenza:

“Domenica vinceremo e sfateremo il tabù Maradona. Ora però pensiamo a recuperare e a risposarci, perché la Champions toglie molte energie”.

Sono quindi arrivate successivamente le parole su Osimhen, presente anche in tribuna al Maradona:

“Osimhen? Domenica mancherà. Resta un giocatore importante, ma dovremo lavorare ancora molto per riportarlo in condizione”.

Infine, l’apostrofo sui pochi clean-sheet collezionati fin qui dal Napoli in stagione: