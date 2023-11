Notizia a sorpresa per il Napoli: può accadere contro l’Union Berlino

Si avvicina Napoli-Union Berlin ed alcune ipotesi di formazione vengono fuori. Le ultime indiscrezioni sul calciatore azzurro.

Ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League il Napoli di Rudi Garcia, cui destino è ora racchiuso tra le proprie mani. Il successo di Berlino ha infatti portato gli azzurri a quota 6 in classifica dopo i brividi di Braga e la sconfitta con il Real Madrid, prima del tanto atteso giro di boa nei gironi. Giro di boa che avrà inizio proprio sul terreno da gioco del Diego Armando Maradona mercoledì 7 novembre. Alle ore 18.45 sarà infatti proprio la compagine tedesca a tornare da avversaria degli azzurri, che ora sognano la messa in cassaforte della qualificazione.

In caso di vittoria sull’Union, in crisi totale, e di successo del Real Madrid sul Braga infatti, gli azzurri si troverebbero a +6 sui portoghesi in classifica, rendendo la qualificazione una pura formalità. Napoli e blancos arriverebbero infatti a contendersi la prima piazza nel girone nel match del Santiago Bernabeu, con i partenopei che sognano l’impresa. Prima però, come detto, è necessario bissare il successo ottenuto sull’Union Berlin, e per farlo Garcia è pronto a tutto.

Il mister francese avrebbe addirittura pensato ad uno stratagemma a sorpresa da utilizzare contro i tedeschi, dato anche lo splendido momento di forma del calciatore.

Napoli-Union Berlin, le ultime idee di Garcia

A poco più di due giorni dall’incontro, le prime ipotesi circa le formazioni ufficiali di Napoli-Union Berlin cominciano a balzare in rete e sui principali quotidiani. Fra questi vi è senz’altro il Corriere dello Sport, che ha oggi riportato numerose conferme nell’organico azzurro. Si è infatti parlato di cambi esclusivamente in difesa rispetto al match contro la Salernitana, mantenendo invece stabili centrocampo ed attacco.

Dello stesso avviso non vi è però la Gazzetta dello Sport, intervenuta sull’argomento rilasciando un’indiscrezione circa un cambio per Garcia. Secondo il quotidiano rosa infatti, il tecnico francese potrebbe premiare Eljif Elmas, in gol da subentrato in quel di Salerno, con un utilizzo dal primo minuto. Un’ipotesi che appare tutt’altro che forzata, ma che ad oggi ancora presenta qualche incertezza. Queste ultime, in particolare, risiedono tutte nel possibile ruolo che il macedone andrebbe a ricoprire, vista la sua estrema duttilità.

Da mezzala al posto di uno fra Zielinski ed Anguissa o addirittura esterno d’attacco (come successo con la Salernitana)? I dubbi restano, all’anti-vigilia di un Napoli-Union Berlin che potrebbe presentare un’intrigante cambio nell’undici titolare azzurro.