Verso Napoli-Union Berlin, Garcia sicuro: due novità per gli azzurri

Mancano ormai poche ore alla sfida tra Napoli ed Union Berlin ed ecco arrivare le prime novità di formazione azzurre.

Napoli-Union Berlin illuminerà a breve le luci del Diego Armando Maradona, in un match che si prospetta dalla vitale importanza per gli azzurri. Vincere per blindare la qualificazione è infatti l’obbligo di Garcia e soci, con il tecnico alla ricerca del successo per accantonare l’ipotesi esonero. Nel frattempo, visto l’imminenza della sfida, le prime news in merito all’incontro di Champions League giungono all’ombra del Vesuvio.

Napoli-Union Berlin, novità di formazione azzurre

Nonostante la massiccia dose di impegni ravvicinati, Rudi Garcia parrebbe aver trovato la quadra in quella che, ad oggi, appare come formazione tipo. Secondo l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport infatti, non sono previsti molti cambi nell’undici titolare rispetto a quello sceso in campo due giorni fa a Salerno.

Sono infatti attese sole 2 novità in casa Napoli, e tutte riguardanti la difesa. Mario Rui dovrebbe prendere il posto di Olivera, con Natan, di rientro dalla squalifica, pronto a dividere il reparto con Rrahmani, e non con Ostigard come ipotizzato. Confermato quindi il centrocampo nonché il tridente offensivo, che ad oggi può contare sui 3 uomini più in forma dell’organico azzurro.