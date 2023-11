Balloon Museum devastato dal maltempo: ecco come chiedere il rimborso

La città di Napoli negli ultimi anni ha proposto attrattive sempre più simpatiche e divertenti per i cittadini: tra questi il Balloon Museum.

Il “museo dei palloni” è stato importato dall’America e che ha riscosso grandissimo successo anche nella cittadina partenopea. Da qualche anno sono tantissime le persone che si recano in questo “strano” museo per assistere ai giochi di installazioni dei palloncini gonfiabili di ogni dimensione, forma e colore. Bambini e adulti, tutti possono divertirsi e trascorrere del tempo insieme alla famiglia, agli amici e in gruppo per scattarsi foto e giocare come si faceva un tempo.

Nelle ultime ore, però, c’è stato un grosso problema che ha riguardato il Balloon Museum di Napoli. Il maltempo ha creato caos e ora c’è la possibilità di chiedere rimborso per i biglietti già acquistati.

Balloon Museum distrutto dal maltempo: rimborso possibile

Il maltempo degli ultimi giorni ha creato grossi disastri nella città di Napoli e provincia. Le raffiche di vento, la pioggia battente e i temporali pericolosissimi hanno fortemente danneggiato una delle strutture che ospita il Baloon Museum. Per questo motivo è stato deciso di sospendere l’evento.

Nel corso della raffica di maltempo, nessuna persona è rimasta ferita, ma sarà necessario restare fermi per un po’ di tempo per riuscire a ripristinare gli spazi espositivi e tornare a mettere tutto e tutti in sicurezza.

Tante persone avevano già acqusistato il biglietto per l’ingresso al Balloon Museum nei prossimi giorni e ora si stanno chiedendo come fare per richiedere il rimborso. L’organizzazione ha reso noti tutti i dettagli per effettuare la procedura di reso e rimborso.

Roberto Fantauzzi, presidente della Lux Eventi, società che organizza la manifestazione, in una nota sui social ha spiegato i motivi che porteranno alla chiusura dell’evento e ha illustrato le modalità di rimborso. “La ‘Tempesta Ciaran’ ha colpito le strutture di Balloon Museum presso la Mostra D’Oltremare, rendendola inagibile. Sospendiamo gli eventi per almeno 10 giorni“, afferma nel comunincato il presidente di Lux Eventi.

“Chi volesse il rimborso delle cifre pagate“, riferisce Roberto Fantauzzi, “può inviare una mail a hello@balloonmuseum.world e riceverà indicazioni su come richiedere il rimborso entro 72 ore“.

Esiste, poi, anche una soluzione per chi volesse riconvertire il biglietto acquistato in ticket per cambiare data e visitare il Balloon Museum. “Chi invece vorrà tornare a trovarci sfruttando gli accrediti già acquistati – conclude la nota di Fantauzzi – riceverà indicazioni su come poterli utilizzare tramite le nostre pagine social nel giro di qualche giorno”.