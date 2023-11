Tonfo De Laurentiis – Meluso: sedotto e abbandonato, va in un’altra big

Il Napoli è già attento alle vicende di calciomercato che si possono sviluppare a gennaio e per la prossima estate: tonfo di De Laurentiis.

Gli azzurri hanno iniziato questa stagione con una verve diversa rispetto al passato e non sono riusciti, fino ad ora, a dare la sterzata giusta per continuare a competere ad alti livelli come chiedeva la società e la tifoseria. Con Rudi Garcia c’è stato sicuramente un netto peggioramento dal punto di vista del gioco, del divertimento e anche dei risultati. Di conseguenza la classifica non è quella che ci si aspettava e ora la tifoseria vorrebbe dei colpi nuovi da mettere a segno a gennaio.

In estate non è stato fatto granché, nonostante la grande perdita di Kim Min-Jae e gli introiti che certamente non sono mancati per la spettacolare stagione 2022-23 targata Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli: Le Normand ora è fuori portata

In estate il Napoli ha atteso tante settimane prima di mettere a segno i colpi di calciomercato che avrebbero dovuto migliorare la rosa. A centrocampo è arrivato Cajuste per sostituire Ndombele e in attacco c’è stato il colpo – al momento fantasma – Lindstrom per sostituire Hirving Lozano. In difesa, reparto nevralgico e molto delicato per la partenza del miglior difensore della Serie A della passata stagione, si è deciso di puntare su Natan.

Il colpo in difesa è arrivato con estremo ritardo perché la dirigenza stava valutando prima altri nomi, già esperti di calcio europeo, come Kevin Danso e Robin Le Normand. Il difensore della Real Sociedad sarebbe stato perfetto per le richieste di Garcia e anche per dare continuità all’esperienza del reparto, visto che avrebbe dovuto sostituire un colosso.

L’accordo tra Napoli e Real Sociedad non è mai arrivato e Le Normand è rimasto ancora in Spagna ma ora il suo futuro può cambiare definitivamente. Il Napoli avrebbe potuto sperare nella sua permanenza in Spagna fino alla fine della stagione per poi tentare un nuovo assalto ma secondo quanto riferisce fichajes.net, il difensore spagnolo è il desiderio del Manchester United.

I Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il centrale nato in Francia ma naturalizzato spagnolo. Anche Chelsea e Real Madrid hanno mostrato interesse nei suoi cofronti e ora il club spagnolo ha iniziato a sfregarsi le mani in attesa di offerte convincenti.

Il Napoli ci aveva pensato e mai provato fino in fondo realmente e ora Le Normand resterà solo un sogno sfumato.