Crisi nera per l’Union Berlino: ora Fischer è davvero nei guai

Continua il momento buio degli avversari, con il Napoli di Garcia che osserva interessato da lontano. Le ultime.

Il Napoli di Rudi Garcia, in attesa di sfidare il Milan, è reduce da due vittorie consecutive, in grado di dividere l’opinione pubblica come mai prima d’ora. In molti sono infatti i tifosi a non gradire l’appellativo di “rinato” da affibbiare ai partenopei, anche a causa del poco blasone delle squadre affrontate e poi battute dai Campioni d’Italia. Fra queste vi è infatti anche l’Union Berlin, superato per 0-1 in Champions al termine di una prestazione tutt’altro che idilliaca. Prestazione appunto non gradita dai supporter napoletani, anche a causa del dato inerente al club tedesco quest’oggi addirittura peggiorato.

Perde ancora l’Union Berlin, la situazione è drammatica

Sorpresa degli scorsi anni in Bundesliga, l’Union Berlin è alle prese con uno dei periodi più neri della propria storia. Il club rosso della capitale ha infatti perso il senso della vittoria, collezionando ben 8 sconfitte consecutive divenute poi 9 in seguito allo scontro con il Napoli. Scontro che ha ulteriormente incrinato i rapporti nello spogliatoio tedesco, a causa della lite tra Fischer e Fofana, nonché portato l’Union all’ennesime risultato negativo in stagione.

Si è infatti da poco conclusa la sfida tra la compagine capitolina ed il Werder Brema, valida per il 9° turno del campionato tedesco. Sfida nella quale molti tifosi del club di Berlino avevano riposto le proprie speranze, a causa della situazione poco brillante anche degli avversari. Entrambe le squadre giungevano infatti all’incontro con 6 punti in classifica, ma la positività dei rossi è stata ben presto spazzata via. Il Werder si è infatti imposto sull’Union Berlin per 2 reti a 0, presentando pochi problemi nella gestione della gara. Al contrario invece, la squadra di Berlino è apparsa alquanto nervosa durante i 90 minuti, arrivando ad auto-colpirsi con un autogol di Knoche e ad un’espulsione diretta rimediata da Rani Khedira.

A pochi minuti dal fischio finale, quindi, il momento dei rossi ha assunto tonalità ancor più buie rispetto a quanto accaduto in settimana. Le sconfitte consecutive sono ora ben 10 e l’Union, con soli 6 punti in classifica, dista solo una lunghezza dalla zona play-out occupata dal Bochum. Mister Fischer è dunque più in bilico che mai, con l’esonero del tecnico che potrebbe addirittura arrivare in serata o quantomeno nelle prossime ore. Nel frattempo, il Napoli continua ad osservare dalla finestra tale situazione, anche alla luce della sfida prevista l’8 novembre al Maradona.